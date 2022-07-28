اتهمتها بالتحريض ضدها.. إسرائيل تمهل مدارس فلسطينية في القدس عاما لتعديل مناهجها

قررت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلغاء التراخيص الدائمة لعدد من المدارس الفلسطينية الواقعة في مدينة القدس الشرقية، واستبدالها بتراخيص مشروطة مؤقتة.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن ”وزيرة التعليم الإسرائيلية يفعات شاشا بيتون قررت إلغاء تراخيص 6 مدارس فلسطينية شرقي القدس“.

وأوضحت أن وزيرة التعليم سحبت تراخيص التشغيل الدائمة للمدارس الست في القدس الشرقية واستبدلتها بتراخيص مؤقتة مشروطة، بعد أن تم اكتشاف أن الكتب المدرسية في المدارس تضمنت مواد تعتبر تحريضاً ضد دولة إسرائيل وضد الجيش الإسرائيلي.

وبينت الصحيفة أن الكتب المدرسية الفلسطينية تمجد الأسرى الفلسطينيين وكفاحهم المسلح ضد دولة إسرائيل، وتحتوي على معلومات حول منع العلاج عن المرضى الفلسطينيين، والإيذاء المتعمد للطاقم الطبي الفلسطيني.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، تحتوي المناهج الفلسطينية المدرسية على اتهامات لإسرائيل بخلق أزمة المياه داخل السلطة الفلسطينية، ومعلومات تفيد بارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر ضد الفلسطينيين.

وعلقت وزيرة التعليم بيتون على قرارها بالقول: ”التحريض ضد دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي في كتب الأطفال المدرسية ظاهرة لا تطاق وسيتم التعامل معها بصرامة“.

وتابعت: ”كل من يحرض وينشر خطاب الكراهية ضد دولة إسرائيل ورموزها في المؤسسات التعليمية سيتم إلغاء ترخيصه“، مضيفة: ”التحريض والكراهية ليس في المدارس التابعة لدولتنا“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء مدراء المدارس إلى جلسة استماع تقرر في نهايتها رفض تراخيص التشغيل الدائمة لهم ومنحهم تراخيص مشروطة بدلاً من ذلك، والتي ستكون سارية المفعول لمدة عام واحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدراء المدارس الفلسطينية سيحتاجون خلال عام واحد فقط إلى إزالة المواد التي تعتبر تحريضية من الكتب المدرسية، وإلا لن يتمكنوا من الحصول على الترخيص الدائم.

وقالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية إن ”الحكومة الإسرائيلية وبعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول المنهاج الإسرائيلي تحاول الآن فرضه بالقوة“.

وأضافت: ”محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس الفلسطينية بالمدينة“، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت: ”إن ما تم اتخاذه من إجراءات مرفوضة ضد عدد من المدارس، المشهود لها بالمهنية والوطنية، هو انتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة“.