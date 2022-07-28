إعلام عبري: وزير الخارجية المغربي يزور إسرائيل في سبتمبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيزور إسرائيل، في سبتمبر/أيلول المقبل؛ للمشاركة في مؤتمر حول ”اتفاقيات إبراهيم“، بدعوة من وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج الذي يزور المغرب.

وذكرت قناة ”i24news“ الإسرائيلية أن ”وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيزور إسرائيل في سبتمبر/أيلول المقبل للمشاركة في مؤتمر ”سنتان من اتفاقات إبراهيم“، بدعوة من وزارة التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية التي تنظم الحدث“.

وأضافت: ”جاء إعلان الزيارة في لقاء جمع بين الوزير فريج وبوريطة، في وزارة الخارجية المغربية في الرباط“.

وأشارت القناة إلى أن الوزير الإسرائيلي أنهى، مساء اليوم الخميس، زيارته الأولى إلى المملكة المغربية التي استمرت عدة أيام أجرى خلالها عدة لقاءات مثمرة مع وزراء ومسؤولين مغاربة، وقام بجولات ميدانية متعددة في كل من الرباط وطنجة وسلا.

وأعلن وزير الخارجية المغربي، الأربعاء، أنه ستتم قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى سفارات، وذلك خلال مباحثات أجراها بوريطة مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر في العاصمة الرباط.

وقال ساعر في تغريدة له: ”لقد انتهيت من لقاء ممتاز مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“، مضيفًا: ”لقد أثرت في الاجتماع موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات، ومن دواعي سروري أن الوزير بوريطة قال في المباحثات إن المغرب قرر القيام بهذه الخطوة، وسيتم ذلك قريبًا“.

وأكد الوزير الإسرائيلي في تصريحات صحفية أن ”المباحثات الثنائية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل“، لافتاً إلى أن زيارة عمله للمغرب، التي تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة، كانت ناجحة للغاية.