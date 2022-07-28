مسؤول أمريكي: نظام الدفاع المتكامل في الشرق الأوسط لا يزال فكرة

قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه ليس هناك إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط، لكن بلاده تعتقد أن هناك أفقا لفكرة الأمن من منظور إقليمي متعدد الأطراف.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، حيث عقد قمة مع قادة من تسع دول عربية بعد زيارة لإسرائيل، لكنه غادر دون إعلان وجود تأييد عربي لمحور أمني إقليمي.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ”الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها، لكن كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملا في المنطقة“.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلًا: ”نعتقد أن هناك أساسا واعدا هنا لوجود نظام دفاع جوي صاروخي يعتمد أكثر على شبكة تواصل وأكثر تكاملا وبنهج أكثر تعاونية، خاصة في ظل تزايد التهديد من صواريخ إيران الباليستية“.

وخلال الزيارة، أعلنت السعودية فتح مجالها الجوي لكل شركات الطيران، مما مهد الطريق لعبور رحلات جوية من وإلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فيما بعد إن ذلك لم يكن مقدمة لمزيد من الخطوات، وإنه ليس على دراية بأي نقاشات تتعلق بتحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي.