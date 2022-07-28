إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية تجمع معلومات حيوية

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، الخميس، اعتقال شبكة تجسس مكونة من 5 أشخاص تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وكانت تجمع معلومات حيوية في إيران.

وقال بيان لقوات الأمن الإيرانية نشرته وكالة الأنباء الحكومية (إيرنا) إنه ”تم التعرف على شبكة تجسس تابعة للنظام الإسرائيلي المزيف واعتقالها من قبل نخب استخباراتية لقوات الأمن الإيرانية“.

وأضاف: ”قام أعضاء شبكة التجسس هذه، بإقناع زعيم إحدى الجماعات الانفصالية التي لها تاريخ من العمالة مع النظام الاسرائيلي، بالاتصال برئيس جهاز المخابرات الموساد“.

وعن أنشطة الخلية قال ”إن الخلية تلقت وعوداً من إسرائيل بما في ذلك القضايا المالية في حال تنفيذ المهام المنوطة بهم“، لافتاً إلى أن أفراد ”هذه الخلية كانوا يجمعون المعلومات من مناطق مهمة وحيوية في البلاد، وكانت جميع تحركاتهم تحت المظلة الاستخبارية لقوى الأمن الإيراني“.

وتابع: ”بالإضافة إلى جمع المعلومات، بدأ أعضاء هذه الخلية الحرق العمد، وكتبوا شعارات ونشروا ضد إيران، وتلقوا التدريب اللازم للعمليات المسلحة والتخريب، كما تم اكتشاف عدد من المعدات المتطورة وبطاقات SIM والهواتف المحمولة من أعضاء هذه الخلية“.

ويوم السبت الماضي، زعمت وزارة المخابرات الإيرانية، أنها اعتقلت شبكة عملاء لجهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد).

ولم توضح وزارة المخابرات في بيانها جنسية هؤلاء الاشخاص وعددهم، لكنها قالت ”إن المعتقلين دخلوا البلاد من إقليم كردستان غرب إيران وكانت بحوزتهم أحدث الأجهزة التشغيلية والاتصالات وأقوى المتفجرات، وكانوا يعتزمون القيام بعمليات تخريبية وإرهابية“.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”هذه الخلية كانت لديها أهداف محددة سلفاً وبعضها تعود لمناطق حيوية وحساسة في إيران“، مشيراً إلى أن ”عناصر الخلية تدربوا في دولة معينة ودخلوا إيران عبر إقليم كردستان العراق“.

وقالت وسائل إعلام داخل إيران في وقت لاحق إن الدولة المذكورة هي جنوب إفريقيا، حيث ”درب الموساد العصابة المذكورة وقام هؤلاء بتفجير الانفجار عدة مرات في مراكز تمت محاكاتها كأهداف محددة“.

وحتى الآن، وقعت عدة عمليات تخريبية في المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، نسبتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى إسرائيل.

وكانت إيران قد اتهمت طوال السنوات الماضية إسرائيل بالوقوف وراء سلسلة من العمليات التخريبية الكبرى استهدفت منشآت إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة ومقتل محسن فخري زادة، كبير علماء البرنامج النووي الإيراني.

وطالما أعلنت إيران عن ضبط شبكات تجسس تعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ضد البلاد. وفي 11 من تموز/يوليو الجاري، قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن قوات الاستخبارات اعتقلت عدداً من العناصر المحليين الذين كانوا على ارتباط بجهاز تجسس أجنبي بهدف إثارة الشغب في البلاد.