زاخاروفا: الإعلام الغربي يهتم بزوجة زيلينسكي لهذا السبب

علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على الاهتمام الإعلامي المتزايد بزوجة الرئيس الأوكراني أخيرًا، وظهورها في العديد من المقابلات، وتصدرها لأغلفة الصحف والمجلات.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ”تليغرام“، اليوم الخميس، أنه ”من الملاحظ اهتمام وسائل الإعلام الغربية بزوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبرز ذلك خلال زيارتها للولايات المتحدة، ونشر صورها على أغلفة المجلات، وقيامها برفقة زوجها بجلسة تصوير في قبو“.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن ”زيلينسكي يُجري الآن مقابلات بسبب اهتمام الإعلام بزوجته“.

واعتبرت زاخاروفا أن ”سبب اهتمام الإعلام الغربي بزوجة زيلينسكي أنهم سئموا منه، ولأن الجمهور العالمي لم يعد يهتم به بعد الآن“، على حد تعبيرها.

وقالت إن زيلينسكي ”استهلِك، وصورته أصبحت ميؤوسة، لذا لم تعد تقدَّم دون توابل“.

وأولينا زيلينسكا كاتبة سيناريو في مجال الكوميديا أسهمت في صعود زوجها فولوديمير زيلينسكي سلم الشهرة عبر فيلم ”خادم الشعب“.