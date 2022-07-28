صحف عالمية: زيارة بيلوسي لتايوان "لا معنى لها".. و "انتكاسة" لروسيا في خيرسون الأوكرانية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط حديث عن ”انتكاسة تكتيكية“ لموسكو بعدما عمدت كييف على قصف جسر رئيس في منطقة خيرسون، يعد الشريان الرئيس الذي تستخدمه القوات الروسية في عمليات الإمداد.

وناقشت الصحف الأنباء التي تتحدث عن أن روسيا تحتفظ بقواتها الجوية والنارية المتفوقة، التي لم تستخدمها في أوكرانيا حتى الآن لـ“شن هجوم محتمل“ على إحدى دول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ مستقبلا.

وسلطت صحف الضوء على ”الضجة“ التي تشهدها الأوساط السياسية الأمريكية بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، المحتملة إلى تايوان، وسط تقارير تصف الرحلة بأنها ”لا معنى لها“ في ظل تدهور في العلاقات الأمريكية الصينية.

ضجة بواشنطن

اعتبرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الخميس، أن رحلة نانسي بيلوسي، إلى تايوان ”لا معنى لها“ في هذا التوقيت المشحون الذي يشهد تدهورا في العلاقات الأمريكية الصينية.

وقالت المجلة إن زيارة بيلوسي، تعد بلا شك ”لفتة عظيمة“، ولكن لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها استعراض للقوة، حيث وصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى مستوى متدن للغاية.

وتحت عنوان ”هل ستزور بيلوسي، نقطة الصراع المثير؟“، ذكرت المجلة أن الرحلة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان قد تسببت في ضجة كبيرة في واشنطن ”مع حديث لاذع عن أن الصين قد تسقط طائرتها أو أن الزيارة قد تؤدي إلى أزمة شاملة.“

وأضافت:“سكب المسؤولون الأمريكيون الماء البارد على بعض المزاعم الصينية، بينما لا يزالون يعبرون عن مخاوفهم بشأن توقيت الزيارة“، مشيرة إلى أن ”الغرض الدقيق من رحلة بيلوسي – وهي معارضة قوية للحزب الشيوعي الصيني – غير واضح“.

وتابعت: ”إن وسائل الإعلام والمسؤولين الصينيين تكره بيلوسي بشدة. وسينظر إلى الزيارة على أنها فشل من جانب تشين جانغ – سفير بكين لدى واشنطن – ودبلوماسيين آخرين في الولايات المتحدة.“

ودعت المجلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ”الدراسة الحكيمة“ لرد فعل بكين تجاه الزيارة، إن تمت.

وأردفت: ”تتمثل إحدى المشكلات في أن القيادة الصينية تفترض أن مثل هذه القرارات تتخذ من أعلى إلى أسفل، إذ يتحدث بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس، لكن من غير المرجح أن يتمكن من إقناعه بأنه لا يستطيع منع رئيس مجلس النواب من السفر“.

من جهتها، قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن الجيش التايواني أعلن ”جاهزيته للرد على أي غزو صيني محتمل على النمط الأوكراني“، وذلك حتى مع تقليل خبراء الأمن التايوانيين من حدوث عدوان صيني محتمل بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وذكرت الصحيفة أن القوات التايوانية أجرت تدريبات ”محاكاة“ للحرب، الأربعاء، على شاطئ بالي، بما في ذلك على صد هجوم برمائي محتمل على امتداد الواجهة البحرية التي تربط بين ميناء تايبيه ومصب نهر تامسوي، وهو أمر حاسم للدفاع عن العاصمة التايوانية.

وأضافت: ”تأتي التدريبات في خضم نقطة توتر عالية في مضيق تايوان بعد أن انتقدت بكين واشنطن بشأن زيارة بيلوسي؛ ما أثار مخاوف من أن الوضع قد يتحول إلى أسوأ أزمة عبر المضيق منذ التسعينيات“.

انتكاسة تكتيكية

اعتبرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، القصف الأوكراني لجسر رئيس في مدينة خيرسون بجنوب البلاد يوم الأربعاء، بمثابة ”انتكاسة تكتيكية“ كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة من شأنها عرقلة حركة الإمداد لموسكو.

وقالت الصحيفة إن بوتين، يواجه ”انتكاسة تكتيكية“ بعد أن استهدفت القوات الأوكرانية ”جسر أنتونيفسكي“ في منطقة خيرسون باستخدام أنظمة ”هيمارس“ الأمريكية، ما يترك طريق الإمداد الرئيس عبر نهر ”دنيبرو“ للقوات الروسية ”غير صالح“ للاستخدام.

وأكد نائب رئيس إدارة ”خيرسون“ كيريل ستريموسوف، التي نصبتها موسكو، وقوع الضربة الأوكرانية، قائلا: ”أصبحت حركة المرور على الجسر معطلة“.

ووفقا للصحيفة، تظهر لقطات فيديو ثقوبًا كبيرة في سطح الجسر، ما يجعل على الأرجح عبوره غير آمن للمركبات العسكرية الكبيرة. وقالت إن القوات الروسية بدأت في إعداد المدينة لمعركة وشيكة أخرى من ”حرب الشوارع“، وذلك بعدما أعلنت أوكرانيا منذ أيام عن هجوم مضاد في المناطق المحتلة.

وأشارت إلى أن القصف الأوكراني يأتي في وقت تعهدت فيه موسكو بإجراء استفتاء في ”خيرسون“ حول ضم المنطقة إلى روسيا، موضحة أن موسكو تريد إجراء الاستفتاء ”على الفور“ على الرغم من مواجهة هجوم أوكراني مضاد ومقاومة مدنية هناك.

ونقلت ”ديلي إكسبريس“ عن ستريموسوف،قوله: ”نريد أن نقول إنه بغض النظر عما تفعله القوات الأوكرانية من ترهيب أو إرهاب إعلامي، فسيظل هناك استفتاء في خيرسون سيحدد بوضوح انضمام المنطقة إلى الاتحاد الروسي“.

وأضاف ستريموسوف، في منشور باللغة الروسية عبر تطبيق ”تيليغرام“ ونقلته الصحيفة، أنه ”بعد إجراء الاستفتاء، سنصبح جزءًا من الاتحاد الروسي، وسنكون تاريخًا آخر، وبلدًا آخر“.

ووفقًا لوكالة أنباء ”تاس“ الروسية المرتبطة بالدولة، فإن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام خيرسون إلى روسيا جارية.

وقالت ”ديلي إكسبريس“ إنه على الرغم من أن أي استفتاء لن يعترف به المجتمع الدولي، إلا أنه قد يسمح للكرملين بالادعاء بأن الهجوم المضاد الأوكراني ”كان ضد الأراضي الروسية بشكل صحيح“. وأضافت: ”من غير الواضح كيف سيكون رد فعل روسيا وما هو التصعيد الذي سيحدث، إن وجد“.

ومن جانبها، قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إنه ردا على القصف الأوكراني، أكد المدونون العسكريون الروس، الذين أصبح بعضهم أكثر انتقاداً لسلوك الكرملين في الحرب، على المشاكل التي تواجه القوات الروسية في خيرسون.

وأضافت الصحيفة أن قناة ”المخبر العسكري“ الروسية على ”تيليغرام“، نددت بالهجوم، قائلة: ”أدت الهجمات المتكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية إلى فشل مؤقت لجسر أنتونيفسكي، ما أجبر القوات على بناء معابر عائمة“.

وأضافت القناة: ”هناك مشكلتان، أولا، عواقب قصف الجسر لها تأثير تراكمي؛ بمعنى أن أي قصف لاحق يلحق أضرارًا أكثر من سابقه.. وثانيا، إن بدائل الجسر ستكون على شكل طوافات أو عبّارات، وهي أكثر عرضة لنيران العدو“.

وأشارت ”الغارديان“ إلى أن الجسر كان تعرّض لهجمات متكررة الأسبوع الماضي، حيث حاولت أوكرانيا قطع عدد قليل من الطرق التي يمكن لروسيا استخدامها لنقل الأسلحة الثقيلة داخل خيرسون وحوْلها، بما في ذلك طريق بالقرب من نوفا كاخوفكا.

مخطط روسي..

نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن تقرير دفاعي حديث، زعم أن الرئيس الروسي يحتفظ بقواته الجوية والنارية التي لم تُستخدم حتى الآن في الحرب الأوكرانية لـ“شن هجوم محتمل“ على دول حلف ”الناتو“ مستقبلا.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، نشرت ”كلية الدفاع“ التابعة للناتو أمس الأربعاء، تقريرًا موجزًا ​​لسياسة الحلف، والذي يناقش الوضع الحالي للقوات العسكرية الروسية وسط الحرب الجارية في أوكرانيا وكيف يمكن أن تخطط لشن هجوم آخر على إحدى دول الناتو.

وذكر التقرير، وفقا لما نقلته ”نيوزويك“، أنه على الرغم من الخسائر التي تكبدتها روسيا، لم تستخدم موسكو حتى الآن قدراتها العسكرية الكاملة والقوة النارية المتطورة في الهجوم على أوكرانيا.

وأضاف التقرير: ”لم تأمر روسيا حتى الآن بالتعبئة العامة، وتعتمد على الاستخدام المحدود للقوة الجوية، والنشر التدريجي لكبار السن، وأنظمة أسلحة أقل دقة.. الرواية الروسية الرسمية دائمًا ما تكون دفاعية، لكن جوهر نهج موسكو هو تغيير الوضع الراهن.. ويظل الهجوم على دولة من دول الناتو أمرًا محتملا“.

وأشارت المجلة إلى أن التقرير يأتي وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا التي دفعت العديد من المسؤولين إلى التحذير من أن بوتين، قد لا يتوقف في أوكرانيا وأنه قد يتحرك في النهاية لمهاجمة إحدى دول ”الناتو“.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحدث الشهر الماضي إلى قادة ”الناتو“ وحذر من أن روسيا قد تهاجم في النهاية إحدى دول التحالف.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية، أن ”البنتاغون“ قد سمحت بعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى في منشأة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية ”يوكوم“ قوله، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق على استخدام ”مركز لنداشتول“ الطبي الإقليمي في ألمانيا للعلاج الطبي للجنود الأوكرانيين.

وكان أوستن، وافق على القرار شفهيا في أواخر أيار/ مايو وأضفى الطابع الرسمي على الخطة أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لصحيفة ”ذا هيل“، تسمح خطة ”البنتاغون“ بعلاج ما يصل إلى 18 جنديًّا مصابًا بالمركز في وقت واحد، موضحة أن أوستن اشترط تقديم العلاج فقط ”في حال لم يكن هناك مرفق آخر متاح في أوكرانيا أو في مكان قريب“.