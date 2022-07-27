أول تعليق روسي على إعلان بلينكن بشأن اتصال مرتقب مع لافروف

قال مسؤول روسي، يوم الأربعاء، إن واشنطن لم تتواصل رسميًا مع روسيا بشأن مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، قوله إن ”الممارسات الدبلوماسية المرعية هي التي تحكم عملنا وليس الحديث المرسل“.

وكان بلينكن، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنه سيتحدث مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ”خلال أيام“، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده بمقر الخارجية الأمريكية، إن ”محادثاتي مع لافروف ستركز على الأمريكيين المحتجزين في روسيا، وهي ليست مفاوضات، كما ستشمل المحادثات اتفاق الحبوب“.

ولفت إلى أن واشنطن قدمت ”عرضًا مهمًا“ إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، مضيفًا أنه ”سيضغط على نظيره الروسي خلال الاتصال الهاتفي المقرر في الأيام المقبلة للرد على العرض“.

وأوضح أن الولايات المتحدة ”عرضت على موسكو، قبل أسابيع، صفقة تُعاد بموجبها نجمة كرة السلة بريتني جرينر، والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان“، معربًا عن ”أمله بدفع العملية قُدمًا خلال حديثه مع سيرجي لافروف“.