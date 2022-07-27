بلينكن يعلن عن محادثات الأولى من نوعها مع لافروف منذ بدء الحرب الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتحدث مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ”خلال أيام“، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي نقلته وسائل إعلام رسمية، قال بلينكن، اليوم الأربعاء، ”إن محادثاتي مع لافروف ستركز على الأميركيين المحتجزين في روسيا وهي ليست مفاوضات، كما ستشمل المحادثات اتفاق الحبوب“.

وأكد بلينكن أن لا أحد سيعترف بضم روسيا لأي أراض أوكرانية، قائلاً: ”على روسيا أن تعلم أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي أراض أوكرانية يتم ضمها“.

وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه بلينكن اليوم للإعلان عن المحادثات الأولى التي سيجريها مع نظيره وزير الخارجية الروسي، أن ”الاقتصاد الروسي ليس في حالة جيدة والكثير من الشركات الأجنبية تغادر البلاد“.