إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن "خلية الموساد" المفككة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال خلية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والتي جرى اعتقالها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونشرت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، صورا قالت إنها للمعدات التفجيرية التي كانت بحوزة هذه الخلية التي كانت بصدد تفجير مركز عسكري حساس داخل إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن ”أعضاء الخلية المرتبطة بالموساد الإسرائيلي تم اعتقالهم قبل أيام بعد دخولهم من إقليم كردستان العراق“.

وأوضحت أنه ”تم العثور على 8 قنابل لها قدرة عالية على الانفجار والتدمير كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة الى 8 قنابل صغيرة أخرى“.

واتهمت الوزارة، ”عبد الله مهتدي“ الأمين العام لحزب كوملة، بأنه اختار ”شخصيا“ أشخاصًا من هذا الحزب للتعاون مع الموساد، وقدمهم لضباط الجهاز الإسرائيلي.

وحزب ”كومله“ الكردستاني هو أحد الأحزاب الكردية الرئيسة المعارض للنظام في إيران، ويسعى إلى تحقيق الفيدرالية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ويتمركز عناصر الحزب الذي يملك جناحا عسكريا بالمناطق الجبلية شمالي العراق.

من جهتها، عرضت شبكة ”خبر“ الإيرانية صورا لمواد متفجرة معبأة في عبوات مختلفة، وعدد من البنادق المجهزة بكاتم للصوت، والرصاص، والمعدات ”المتفجرة“.

كما عرضت الأدوات التقنية لتعطيل أنظمة التحكم في بيئة الهدف الذي يراد استهدافه، إلى جانب كميات من العملات الأجنبية، وأظهرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة.

وجاء في تقرير للشبكة، أن ”هذه المعدات تم إدخالها من العراق إلى إيران عبر طريق عمال العتالة الذين يقومون بنقل البضائع على ظهورهم من إيران إلى العراق وبالعكس عبر الحدود الجبلية بين إيران وإقليم كردستان“.

وأضاف التقرير، أن ”هدف هذه الخلية كان تفجير مركز عسكري وصناعي حساس في إيران“.

وبين أن الموساد ”اختار معدات تتناسب مع أهمية وحساسية المركز المعني، فقد صمم المعدات بطريقة أكثر تعقيدًا من حيث إلحاق تدمير كبير في الموقع المستهدف“.

وأشار إلى وجود ثماني قنابل ”شديدة القوة“ لتفجير الهدف الرئيسي، وثماني قنابل أصغر ”لتدمير المعدات المصاحبة للفريق بعد تنفيذ العملية الرئيسية“.

ولم تنشر وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد أسماء وصور المعتقلين.

لكنها قالت إنه ”في الأيام المقبلة، وبعد حل بعض اعتبارات المعلومات والحماية، سيتم الكشف عن عدد وهوية المقبوض عليهم، وكذلك العناصر المقيمة ذات الصلة في الخارج“.

وكانت الاستخبارات الإيرانية، أعلنت السبت الماضي، اعتقال عناصر من هذه الخلية ”قبل أن ينجحوا في عمليتهم المنشودة“، وقالت إنهم ”تدربوا في دولة معينة ودخلوا إيران عبر إقليم كردستان العراق“.

وذكرت وسائل إعلام داخل إيران في وقت لاحق أن الدولة المذكورة هي جنوب إفريقيا، حيث ”درب الموساد العصابة المذكورة وقام هؤلاء بتفجير الانفجار عدة مرات في مراكز تم محاكاتها كأهداف محددة“.

وتتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء سلسلة من العمليات التخريبية الكبرى التي استهدفت منشآت إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى مقتل محسن فخري زاده، كبير علماء البرنامج النووي.