ليتوانيا تمنع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من دخول أراضيها

اعتبرت وزارة الخارجية الليتوانية أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل، ممنوع من دخول أراضيها، بسبب دعمه العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وكالة ”تاس“.

ووفق الوكالة الروسية فقد ”أدرجت السلطات الليتوانية، باقتراح من وزارة الخارجية، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم، في 23 يونيو“.

وكانت وزارة الداخلية الليتوانية قالت، من جانبها، إن ”البطريرك ينكر عمدا وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، ويدعم ما تقوم به روسيا.. ما يعد سببا كافيا لاتخاذ إجراء ضده“.

وفي 2 حزيران/يونيو الماضي وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على حزمة عقوبات سادسة بحق موسكو تشمل حظرا نفطيا مع استثناءات، لكنهم تراجعوا عن إدراج اسم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على القائمة السوداء.

ويجب أن يحصل النص على موافقة خطية من كل دولة عضو في الاتحاد.

واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج اسم البطريرك كيريل على القائمة السوداء للأشخاص الخاضعين لعقوبات تجميد أصول ومنع من دخول الاتحاد الأوروبي، لكن المجر عارضت ذلك.