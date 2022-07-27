غازي الذيابي

الجمهورية الهيلينية

واقيات ذكرية

سبب تأخر العودة

كارول سماحة

رباب أبوصيام

وفاة مشجع

اللحوم المغشوشة
أظهر المزيد

أخبار

إيران تفرج عن المحامي البريطاني مراد طاهباز المتهم بمخالفات أمنية
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 11:34 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 12:40 GMT

إيران تفرج عن المحامي البريطاني مراد طاهباز المتهم بمخالفات أمنية

أفرجت إيران بكفالة عن خبير البيئة البريطاني-الإيراني مراد طاهباز، المتهم بارتكاب مخالفات أمنية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية اليوم

+A -A
المصدر: رويترز

أفرجت إيران بكفالة عن خبير البيئة البريطاني-الإيراني مراد طاهباز، المتهم بارتكاب مخالفات أمنية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء عن محاميه.

وجاء التقرير بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه اقترح مسودة جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن المحامي حجة كرماني قوله ”أطلق سراح السيد طاهباز بكفالة وبسوار إلكتروني“. ويحمل طاهباز الجنسية الأمريكية كذلك.

واعتُقل طاهباز عام 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمه ”حشد التجمعات والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني“ والعمل كجاسوس لحساب الولايات المتحدة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play