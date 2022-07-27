إيران تعلن عن تنفيذ "عمليات ناجحة" ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة

زعم وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، الأربعاء، أن بلاده تمكنت في الأشهر الأخيرة من تنفيذ ما وصفها بـ ”عمليات ناجحة“ ضد إسرائيل.

وقال إسماعيل خطيب في كلمة له خلال اجتماع مع عدد من المديرين بوزارة الاستخبارات الإيرانية: ”تمكنا في الأشهر الأخيرة من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضد الكيان الصهيوني، وهذا يدل على القوة الأمنية للجمهورية الإسلامية وجنودنا“.

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية أن ”هذه المجموعة (جهاز الاستخبارات يلعب دورا فاعلا في أمن البلاد“.

وفي إشارة إلى الإجراءات الأمنية والعسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة وضد إيران، أكد إسماعيل خطيب ”لدينا مواجهة في مختلف المجالات مع العدو من بينها الاقتصادية والأمنية والثقافية“.

وتابع الوزير الإيراني ”هذه المواجهة العسكرية والأمنية للأعداء مع النظام الإيراني بشأن أمن البلاد، على الرغم من الأحداث التي يمكن أن تدمر دولة، لكن إنجازنا وسجلنا الأمني ممتاز، وسجلنا الدفاعي والأمني محط فخر، على الرغم من أننا يجب أن نعترف بأنه ليس لدينا سجل مقبول في المجال الاقتصادي ونحن محرجون من الناس“.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية المستمرة ضد إيران، قال ”حسب التقارير التي وصلت إلينا، فإن الساحة المصممة ضد إيران هي المشهد الحقيقي للحرب، والعدو يراقب ويهاجم المناطق الاقتصادية في أجزاء مختلفة من البلاد ”.

كما أشار إلى الحرب المعرفية والإعلامية كساحة ثانية لمعركة العدو مع الأمة الإيرانية، وقال: في هذه الحرب يقوم العدو بتنفيذ سيناريو هدفه تدمير أمل الناس وخاصة الشباب وفقدان الثقة“.

وأضاف ”إذا كانت جميع أجزاء الدولة متماسكة وتتبع الأولوية ذاتها، حسب الإمكانيات الموجودة فيها، يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة في خطة مكتوبة متوسطة المدى حتى يشعر الناس بهذا التطور“.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إنه تم اعتقال أعضاء شبكة الموساد الإسرائيلية في أثناء محاولتهم تفجير منشأة نووية حساسة بمحافظة أصفهان وسط إيران.

ولم توضح وزارة المخابرات في بيانها ”جنسية“ هؤلاء الأشخاص وعددهم، لكنها قالت ”إن المعتقلين دخلوا البلاد من إقليم كردستان غرب إيران و ”يستخدمون أحدث الأجهزة التشغيلية والاتصالات وأقوى المتفجرات، وكانوا يعتزمون القيام بعمليات تخريبية وإرهابية“.

فيما ذكرت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن اعتقال هذه المجموعة جاء في أثناء قيامهم بزرع متفجرات في منشأة نطنز النووية وقبل ساعات من تنفيذ العملية.

فيما ذكر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب ”اعتقلنا عناصر هذا الفريق قبل التفجير“.

وطالما تعلن إيران عن ضبط شبكات تجسس تعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ضد البلاد، وفي الـ11 من يوليو/ تموز الجاري، قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن قوات الاستخبارات اعتقلت عددًا من العناصر المحلية كانوا على ارتباط بجهاز تجسس أجنبي بهدف إثارة الشغب في البلاد.