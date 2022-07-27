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تركيا: السويد لم تسلم المشتبه بهم رغم اتفاق عضوية "الناتو"
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 9:06 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 10:40 GMT

تركيا: السويد لم تسلم المشتبه بهم رغم اتفاق عضوية "الناتو"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، "إن السويد لم تسلم بعد المشتبه بهم الذين تريدهم أنقرة في تهم تتعلق بالإرهاب رغم توقيع اتفاق الشهر

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المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، ”إن السويد لم تسلم بعد المشتبه بهم الذين تريدهم أنقرة في تهم تتعلق بالإرهاب رغم توقيع اتفاق الشهر الماضي“ يضمن عدم معارضة أنقرة لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الحلف ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمت البلدين بفرض حظر أسلحة عليها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقا يضمن عدم معارضة أنقرة مقابل وعود بمكافحة الإرهاب، لكن تركيا قالت إنها ”ستعرقل مساعي الانضمام إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات“.

وتسعى أنقرة لتسلم 73 شخصا من السويد وعشرات آخرين من فنلندا.

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