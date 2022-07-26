هجوم سيبراني إيراني جديد ضد إسرائيل بتوقيع صورة "سليماني"

قال تقرير عبري، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة إيرانيين (هاكرز) اخترقوا مواقع بعض المؤسسات الإسرائيلية في هجوم سيبراني جديد.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ أن مجموعة الهاكرز المحسوبة على إيران المسماة ”الطهارة“ شنت هجومًا إلكترونيًا واخترقت عدة مواقع إسرائيلية متنوعة.

وأضافت أن ”المجموعة الإيرانية نشرت صورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس على بعض المواقع العبرية، التي تم اختراقها“.

وأوضحت أن ”ذات المجموعة من الهاكرز اخترقت موقع هيئة المطارات الإسرائيلية قبل بضعة أشهر، بالإضافة إلى عدة مواقع إسرائيلية أخرى“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”مجموعة الهاكرز تتواجد في العراق، ومن المعروف أن أعضاء المجموعة يدعمون إيران“.

وكانت ذات المجموعة الإيرانية شنت هجومًا إلكترونيًا، منتصف الشهر الجاري، استهدفت من خلاله موقعي بلدية القدس، وشركة رافائيل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمتخصصة بالصناعات العسكرية، وفق ما ذكرته تقارير عبرية.

ولفتت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية حينها إلى أن الاختراق أدى إلى تعطل المواقع الإلكترونية لبلدية القدس، وشركة الصناعات العسكرية ”رافائيل“.

وكشفت الصحيفة عن هجوم ثالث نفذته ذات المجموعة الإيرانية، حيث استهدفت موقع بلدية ”تل أبيب“، مطلع شهر تموز/يوليو الجاري.

ونشرت مجموعة هاكرز إيرانية أيضًا بيانات شخصية لحوالي 140 ألف اسرائيلي، بعد اختراقها لمواقع سياحية إسرائيلية قبل عدة أسابيع، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية الرسمية ”كان“.

وكان رئيس الشبكة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية غابي بورتنوي، قال في وقت سابق، إن ”إيران أصبحت لاعبًا رئيسًا بالنسبة لنا في المجال الإلكتروني السيبراني، إلى جانب حركة حماس وحزب الله اللبناني“.

وأضاف بورتنوي: ”نحن في خضم حرب إلكترونية سيبرانية، لذلك على جميع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والهيئات الأمنية الإسرائيلية التعاون لمواجهة هذه الحرب“.

وأشار إلى أنه ”قمنا بإنشاء مشروع القبة الإلكترونية لأننا بحاجة إليها، وهو مشروع رائد يهدف لتعزيز الدفاع السيبراني لدى إسرائيل“.

وبين أن ”المشروع سيستخدم آليات جديدة وبطرق مهمة للغاية، حيث تعد القبة الإلكترونية نهجًا استباقيًا جديدًا للتنبؤ وإيقاف الهجمات التي تجمع بين تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي“.