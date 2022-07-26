إيران تتحدث عن "أفكار خاصة" لإنهاء مفاوضات "النووي" المتوقفة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لديها ”أفكار خاصة“ لإنهاء المفاوضات النووية المتوقفة، منذ آذار/مارس الماضي، مع القوى الغربية.

وأضاف ”كني“ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”كانت هناك محادثات جادة وبنَّاءة مع الأطراف الأخرى، الأسبوع الماضي، بشأن مفاوضات فيينا“.

وأشار إلى أنه ”شارك المنسق الأوروبي للمفاوضات (إنريكي مورا) أفكاره لإتمام المفاوضات“.

وتابع: ”لدينا أيضًا أفكارنا الخاصة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل، لاختتام المفاوضات“، لكنه لم يقدم أي توضيح بشأنها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال في وقت سابق من اليوم، إن ”التوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني رهن بقرار وإرادة أمريكا“.

وشدد على أن ”إيران كانت -ولاتزال- تصر على تنفيذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015“.

من جهته، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه ”لابد من تقديم تنازلت مهمة للوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي“.

وأشار بوريل في مقال له في صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ حول المفاوضات النووية إلى أنه ”بعد 15 شهرًا من المفاوضات المكثفة والمثمرة في فيينا والتفاعلات العديدة مع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هناك متسعًا لمزيد من التنازلات المهمة“.

وأضاف: ”لقد قمت الآن بوضع نص على الطاولة يتم فيه وصف إزالة العقوبات والخطوات النووية لإحياء الاتفاق النووي بالتفصيل“.

وتابع: ”هذا النص هو أفضل اتفاق أراه ممكنًا كميسر للمفاوضات“.

وأردف المسؤول الأوروبي أن ”الاتفاق ليس كاملًا لكنه يعالج كل العناصر الضرورية، ويتضمن التسويات الصعبة التي توصلت اليها جميع الأطراف“.

وأضاف بوريل: ”يجب اتخاذ القرارات الضرورية لاغتنام هذه الفرصة للنجاح، ولا أرى أي بديل آخر شامل أو فعال متاح حاليًا“.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن المفاوضات النووية أصبحت صعبة بسبب الطرف الأوروبي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات.

وأوضح رئيسي في كلمة له أمام حشد من أئمة صلاة الجمعة في إيران، ”الجانب الغربي جعل المفاوضات صعبة في الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي“.

وتابع: ”إيران لم تغادر طاولة المفاوضات، والغربيون هم من خلقوا أزمة في هذه المفاوضات بإصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران“.

وبين أن ”الوصول إلى نتيجة في المفاوضات يتطلب إرادة من الطرف الآخر قبل كل شيء“.