طبيب بايدن: أعراض إصابته بكورونا انتهت بشكل شبه كامل

قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) التي يعاني منها الرئيس ”انتهت بشكل شبه كامل“.

وأضاف أوكونور في مذكرة أن بايدن ”يشعر الآن بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية“، مشيرا إلى أنه ”سيستمر في العزل“.

وفي بداية الأسبوع الحالي، قال الطبيب إن أعراض السعال وآلام الجسم التي عانى منها بايدن تراجعت، وإنه لا يعاني من أي ضيق في التنفس.

وتم إعلان إصابة بايدن بـ“كوفيد-19″ يوم الخميس الماضي.

وسعى البيت الأبيض للتأكيد على قدرة بايدن على التغلب على مرضه.

ونشر يوم الخميس الماضي مقطع فيديو له وهو يطمئن الأمريكيين على صحته، وشارك يوم الجمعة الماضي في اجتماعات افتراضية مع موظفي البيت الأبيض.

ولم يكن الرئيس مرتبطا بأي أحداث عامة في مطلع الأسبوع، وأُلغيت خطط للسفر في النصف الأول من الأسبوع الحالي.