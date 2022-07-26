وسائل إعلام: ثلاثة انفجارات في قاعدة عسكرية شمال طهران

أفاد موقع إيراني معارض، الثلاثاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في قاعدة عسكرية بمنطقة ”دماوند“ الواقعة نحو خمسين كيلو مترا شمال شرق طهران.

ونقل موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها، إن ”أصوات ثلاثة انفجارات في قاعدة حيدر كرار العسكرية في مدينة دماوند في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء“.

وقالت المصادر، ”إن شدة صوت الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنها أخافت سكان هذه المنطقة“، مضيفة ”بعد حوالي ساعتين من الحادث، أقلعت مروحية وصلت إلى المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم“.

وذكرت المصادر، أن ”هذه المروحية كانت تقل مسؤولين وتوجهت من منتزه الغدير (الذي يقع بالقرب من القاعدة العسكرية) إلى طهران“.

ولم تعلن بعد وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية موقفها بنفي أو تأييد صحة ما ذكره الموقع الإلكتروني المعارض عن هذا الحادث.

وجبل دماوند هو جبل يقع وسط سلسلة جبال ألبرز، يبلغ ارتفاعه 5670 مترا، وهو أعلى القمم في غربي آسيا، ويتألف جبل دماوند من سبعين فوهة بركانية وتنتشر على سفوحه قرى كثيرة متناثرة.

ويوجد بالقرب من جبل دماوند منشأة ”بارشين“ العسكرية التي تعد من أكبر المنشآت العسكرية في إيران، والتي تضم عددا كبيرا من المقرات العسكرية، بينها فرق تابعة للحرس الثوري الإيراني ومقر قيادة للحرس.

وكانت تقارير غربية أفادت بأن إيران أنشأت مستودعات لتخزين الصواريخ والذخائر في هذه المنطقة.

ورد اسم بارشين عدة مرات في برنامج إيران النووي في العقدين الماضيين، وفي التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم الإعلان عن منشآت بارشين العسكرية المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

وفي 26 من آيار/مايو الماضي، اعترفت وزارة الدفاع الإيرانية، بوقوع حادث في إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في منشأة بارشين الواقعة جنوب شرق العاصمة طهران.

ووفق بيان الوزارة فإن ”الحادث أسفر عن مقتل مهندس من قوات وزارة الدفاع يعمل في مصنع تابع للوزارة“.