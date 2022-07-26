أردوغان: المباحثات مع مصر في مستواها الأدنى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المباحثات بين بلاده ومصر ما زالت عند مستواها الأدنى، لكنه أشار إلى إمكانية ارتقائها إلى مستوى أعلى.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء، قال أردوغان في بث مباشر على التلفزيون الحكومي مساء الإثنين: ”المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى مستوى رفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل“.

وتابع: ”الشعب المصري مسلم وشقيقنا، يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء فيه أحدنا إلى الآخر بتصريحات ضد بعضنا“.

كما تطرق أردوغان للعلاقات مع السعودية والإمارات، موضحا أن تركيا بدأت مرحلة جديدة مع البلدين من خلال الزيارات المتبادلة في عام، وأن مؤسسات البلدين تواصل نشاطها من أجل تطوير العلاقات بشكل سريع في كافة المجالات.

وقال: ”تم تأسيس صندوق تكنولوجيا مشترك مع الإمارات، والمفاوضات متواصلة بسرعة فيما يخص اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تشمل الاستثمار، كما نرى أن السلطات السعودية تبذل جهودًا لتبديد مشاكل رجال أعمالنا، ويدعون مقاولينا لتنفيذ مشاريع في البلدين“.