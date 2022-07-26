مناورات عسكرية ضخمة في تايوان.. والرئيسة تساي تعتلي مدمرة "كيد"

تجري تايوان أكبر مناورات بحرية وجوية سنوية، بإشراف مباشر من الرئيسة تساي إينج وين.

وصعدت رئيسة تايوان تساي إينج- وين، على متن مدمرة تابعة للبحرية يوم الثلاثاء، للمرة الثانية فقط خلال السنوات الست التي أمضتها في المنصب.

وأشادت تساي إينج- وين، بتصميم الجيش على الدفاع عن الجزيرة.

وتتزامن التدريبات العسكرية، التي تحاكي التصدي لقوة غازية، مع مناورات جوية في أنحاء الجزيرة التي تسعى لتعزيز استعدادها القتالي في مواجهة الضغط العسكري المتزايد من الصين.

وجدد توجه بكين المتزايد تجاه جزيرة تايوان، التي تزعم أنها تابعة لها، والذي اقترن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، الجدل بشأن كيفية تعزيز الدفاع ودفع السلطات إلى تكثيف الاستعدادات تحسبًا لهجوم صيني.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها ولم تتخل مطلقًا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.

وترفض تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة وتتعهد بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها.

وفي إطار مناورات ”هان كوانج“ السنوية في تايوان، أطلقت 20 سفينة حربية، بينها فرقاطات ومدمرات، قذائف لاعتراض ومهاجمة قوة غازية محتملة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، بينما شنت أساطيل من مقاتلات إف-16 ومقاتلات تشينج- كو المصنعة محليا غارات جوية.

وشوهدت تساي على متن مدمرة صواريخ من طراز كيد الأمريكية راسية قبالة ساحل مدينة سواو وهي ترتدي ملابس مموهة وتحيي الجنود.

وقالت تساي للجنود عبر إذاعة قمرة المدمرة ”يظهِر التدريب الممتاز الآن قدرة وتصميم جنود جمهورية الصين على الدفاع عن البلاد“، مستخدمة الاسم الرسمي لتايوان.

وأضافت ”دعونا نواصل حماية وطننا معا“.