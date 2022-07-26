كوشنر يكشف "سرا" أخفاه عن ترامب أثناء العمل بالبيت الأبيض

كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه في أثناء عمله في البيت الأبيض مستشارا أولا للرئيس، جرى تشخيص إصابته بسرطان الغدة الدرقية.

وحرص كوشنر على عدم إبلاغ ترامب بالأمر، لكنه اكتشف قبل ساعات من إجراء عملية جراحية، أن ترامب كان على علم بالأمر.

جاءت هذه المعلومات في كتاب جديد لجاريد كوشنر بعنوان ”Breaking History: A White House Memoir “ سيصدر في الـ23 من آب/ أغسطس المقبل، وفقا لمقتطفات منه نشرتها صحيفة ”نيويورك تايمز“.

ويروي كوشنر في مذكراته، كيف فوجئ بأن نتائج فحصه المخبري في مستشفى ”والتر ريد“ تشير إلى إصابته بالسرطان، وأنهم محتاجون لتحديد موعد لعملية جراحية على الفور.

واكتُشف مرض كوشنر في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث كان مشاركا في مناقشات حول صفقة تجارية مع الصين.

وكان الاكتشاف ”مبكرًا“ ولكنه يتطلب إزالة ”جزء كبير من الغدة الدرقية“، حيث تم تحذيره من احتمال حدوث ضرر مستمر في صوته.

ويقول كوشنر في مذكراته إن مرضه ”كان إحدى المعلومات القليلة التي لم تتسرب من البيت الأبيض المعروف أنه دون أسرار“.

ووفق ما جاء في المذكرات، كتب طبيب في مستشفى نيويورك: ”قدرنا أننا بحاجة لعملية جراحية لإزالة نمو غير عادي في الغدة الدرقية، وقد حددنا موعد العملية يوم الجمعة قبل عيد الشكر“.

وقال كوشنر: ”بهذه الطريقة سيمر غيابي عن الدوام دون أن يلاحظه أحد.. هكذا أردت“.

وأضاف في مذكراته: ”كانت هذه مشكلة شخصية وليست للاستهلاك العام. ثلاثة فقط بينهم زوجتي إيفانكا ترامب هم الذين كانوا يعرفون.. لم أخبر أحدًا في البيت الأبيض بما في ذلك الرئيس“.

في المقتطفات المنشورة من المذكرات، تحدث كوشنر عن ”تركيزه على العمل، ومحاولة عدم التفكير في الجراحة القادمة أو النمو غير المرغوب فيه في جسده“.

وتابع: ”عندما فكرت في الأمر، ذكّرت نفسي بأن الأمر بيد الله والأطباء، وأن كل ما حدث هو خارج عن إرادتي.. في لحظات، وجدت نفسي أتساءل عن ما إذا كنت سأحتاج إلى علاج مكثف“.

وتشير المذكرات إلى أن الرئيس ترامب ”لم يكن معروفًا قط بحشريته أو بسلطته التقديرية بشأن أسرار الآخرين. لكن في حين أن كوشنر لم يخبر الرئيس بالإصابة، فقد اكتشف ترامب ذلك على أي حال“.

وجاء في مذكرات كوشنر أنه ”في اليوم السابق للجراحة، استدعاني ترامب إلى المكتب البيضاوي وطلب من فريقه إغلاق الباب. وسألني: ”هل أنت قلق من الجراحة؟ فرد كوشنر ”كيف تعرف ذلك؟“.

وكانت إجابة ترامب، وفقًا لكوشنر: ”أنا الرئيس. أنا أعرف كل شيء. أفهم أنك تريد إبقاء هذه الأشياء مكتومة هادئة.. وأنا بدوري أحب الاحتفاظ بأشياء كهذه لنفسي أيضا.. ستكون بخير، لا تقلق بشأن أي شيء يتعلق بالعمل، لدينا كل شيء مغطى هنا“.