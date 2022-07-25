تراس تتعهد باتخاذ إجراءات ضد شركات صينية مثل تيك توك

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين، اليوم الاثنين، إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا المملوكة للصين مثل تيك توك إذا فازت.

وأضافت تراس عندما سئلت في مناظرة على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) عما إذا كانت ستتعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية: ”يجب علينا بكل تأكيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الأنواع من الشركات“.

وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف، والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

ولا تزال علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، الذي يوصف عموما بأنه أكثر تشككا في أوروبا من باقي سكان البلاد.

وفي محاولة للاستفادة من ذلك، وعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي، وكانت تراس قد دافعت عن ”البقاء“ في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد لبريكست.

ويعد موقف تراس من الأزمة الأوكرانية أحد الأسس الدعائية لحملتها من أجل خلافة جونسون.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، الخميس، إنها لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت ستدعم إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء، قالت تراس: ”نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا، لقد قدنا التحالف الدولي بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا، ونفرض العقوبات، لكنني لا أؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية“.