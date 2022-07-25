البابا يعتذر عن "تعاون" الكنيسة في "تدمير" ثقافة الشعوب الأصلية بكندا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتذر البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا وعن ”الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة“ في ”المشاريع المدمّرة للثقافات“.

وقال البابا خلال خطاب ألقاه أمام أفراد من شعوب ”الأمم الأولى“ و“ميتيس“ و“اينويت“ في ماسكواسيس في ألبيرتا: ”أطلب المغفرة، لا سيّما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية“.

وأضاف أنه أيضا يطلب المغفرة تجاه ”اللامبالاة التي أظهروها في تلك المشاريع المدمّرة للثقافات وفي الاستيعاب القسري الذي لجأت إليه حكومات ذلك الوقت، والذي بلغ ذروته في نظام المدارس الداخلية الإجبارية“.

وتحدّث عن ”كيف أدّت سياسات الاستيعاب إلى تهميش الشعوب الأصلية بصورة ممنهجة“، بالإضافة إلى ”تشويه وإلغاء“ لغات وثقافات الشعوب الأصلية ”من خلال نظام المدارس الداخلية الإجبارية“.

وتطرّق أيضًا إلى ”تعرّض الأطفال إلى اعتداءات جسدية ولفظية ونفسية وروحية، وكيف تمّ اختطافهم بعيدًا عن بيوتهم وأهلهم عندما كانوا صغارًا“.

وألقى خطابه الذي تُرجم إلى الإنجليزية على وقع التصفيق، خصوصا بعدما اعتذر ثلاث مرّات.

وسيترأس البابا فرنسيس، غدا الثلاثاء، قداسا في ملعب الكومونولث في إدمنتون قبل أن يتوجه إلى بحيرة سانت آن التي تشكل موقع حج سنوي.

وبعد ذلك سينتقل إلى كيبيك، الأربعاء، قبل المحطة الأخيرة الجمعة في مدينة إيكالويت (نونافوت) التي تقع في أقصى شمال كندا في أرخبيل القطب الشمالي.

وظهر البابا الأرجنتيني على كرسي متحرك، أمس الأحد؛ بسبب معاناته آلاما في الركبتين، إلا أنه كان يبتسم عندما وصل إلى إدمنتون. تم تخفيف برنامجه للحد من تنقلاته.