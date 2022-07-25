القضاء الفرنسي يحقق في ممتلكات أثرياء روس مقربين من بوتين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا، في الأول من تموز/يوليو، بحسب ما أفاد، الإثنين، مصدر قريب من الملف، مؤكدا معلومات لصحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.

وفتح التحقيق من قبل مكتب المدعي المالي الوطني، المؤسسة المتخصصة التي تتولى التحقيقات الجنائية الأكثر تعقيدًا في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.

وقال المصدر نفسه إنه عهد بها إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطيرة.

يأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة ”Transparency International“ غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى، نهاية أيار/مايو، في باريس بشأن أعمال ”تبييض أموال“ تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل ”رجال أعمال ومسؤولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين“.

وتستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها وتوضح بالتالي أنها ”تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل مقربين من بوتين“.

وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين ”لتجنب الأعمال الانتقامية“، فإن ”النظام الذي تم تطويره ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات خصوصا بسبب قلة يقظة الوسطاء“.