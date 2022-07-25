طبيب الرئيس الأمريكي: بايدن تخلص من غالبية أعراض كورونا

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، أن أعراض كوفيد-19 ”اختفت بالكامل تقريبًا“ منذُ أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

وقال كيفن أوكونور، طبيب بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض ”عند سؤاله، يلاحظ فقط في هذه المرحلة بعض الاحتقان في الأنف وبحة بسيطة في الصوت“.

وفي بداية الأسبوع الحالي، قال الطبيب، إن أعراض السعال وآلام الجسم التي عانى منها بايدن تراجعت وإنه لا يعاني من أي ضيق في التنفس.

وكرر الطبيب اليوم الإثنين، أن رئتي بايدن بخير وأنه كان يستجيب بشكل جيد للعلاج.

وتم إعلان إصابة بايدن بـ“كوفيد-19″ يوم الخميس الماضي.

وسعى البيت الأبيض للتأكيد على قدرة بايدن على التغلب على مرضه. ونشر يوم الخميس الماضي، مقطع فيديو له وهو يطمئن الأمريكيين على صحته، وشارك يوم الجمعة الماضي، في اجتماعات افتراضية مع موظفي البيت الأبيض.

ولم يكن الرئيس مرتبطا بأي أحداث عامة في مطلع الأسبوع، وأُلغيت خطط للسفر في النصف الأول من الأسبوع الحالي.

وسيلتقي بايدن في وقت لاحق من اليوم الإثنين، افتراضيا مع رؤساء تنفيذيين وقادة عمال ضمن مساعي إدارته لإقرار تشريع يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.