عقب التلويح بسياسة "دفع الثمن".. هل تمتلك إسرائيل القدرة على فرض إجراءات عقابية ضد روسيا؟

يتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، سياسات حادة إزاء الأزمة مع موسكو، والتي نجمت عن قرار وزارة العدل الروسية تجميد أنشطة الوكالة اليهودية، وحددت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، لحسم القضية بشكل نهائي.

وترددت، يوم الأحد، للمرة الأولى، أنباء بشأن إمكانية قيام تل أبيب بإجراءات عقابية، ردًا على القرار الروسي، الذي تعده إسرائيل ”سياسيًا“، وترى أنه يأتي ضمن سلسلة خطوات روسية عقابية، ستتبع القرار الخاص بالوكالة اليهودية، مثل تجميد أنشطة منظمة ”ناتيف“ الإسرائيلية، العاملة أيضًا في إطار دعم من يمتلكون حق الهجرة إلى إسرائيل.

ويرتبط كل ذلك بالموقف الإسرائيلي من الغزو الروسي لأوكرانيا، والمواقف المتشددة التي اتبعها رئيس الوزراء لابيد، منذ أن كان وزيرًا للخارجية.

ووفق تقرير صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، اليوم الإثنين، تشهد الفترة الراهنة قطيعة كاملة بين لابيد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبينما ترددت أنباء عن خطوات سياسية إسرائيلية عقابية محتملة، ردًا على قرار وزارة العدل الروسية، تسعى تل أبيب لنقل الملف إلى الرئيس يتسحاق هيرتسوغ، على أمل أن يلعب دورًا في تخفيف حدة الأزمة، بما يوحي أنها غير قادرة على تفعيل سياسات من هذا النوع.

المركز الثقافي الروسي

ويقف وزير البناء والإسكان، ذئيف إلكين، والذي يرافق كل مسؤول إسرائيلي يزور روسيا في الغالب، وراء فكرة معاقبة روسيا، والعمل ضمن سياسات ”دفع الثمن“، أي الرد بالمثل على موسكو، ومن ثم أشارت الصحيفة إلى أنه صاحب فكرة الرد من خلال خطوات من شأنها أن تمس بأنشطة المركز الثقافي الروسي في تل أبيب.

وعلى خلاف مواقف لابيد، دعا مسؤول سياسي رفيع المستوى، لم تكشف ”يديعوت أحرونوت“ هويته، إلى ضرورة الاستعانة بالرئيس هرتسوغ على الفور، عقب القطيعة الكاملة بين لابيد وبوتين.

وتستند هذه الرؤية على أساس نجاح هرتسوغ في وقت سابق، في حل الأزمة السياسية بين تل أبيب وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتدخل في الأزمة الإسرائيلية مع بولندا، وإحرازه نجاحا في الملفين.

ويتمسك لابيد بالخطوات العقابية الإسرائيلية ضد روسيا، ويرى وفق الصحيفة، أنه لو أقرت وزارة العدل الروسية بشكل نهائي، غلق أنشطة الوكالة اليهودية على الأراضي الروسية، فإنه سيتعين على تل أبيب أن تقوم بخطوات سياسية ودبلوماسية عقابية ضد موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعًا مغلقًا عقد يوم الأحد، شهد انضمام الوزير إلكين، ومعه وزير المالية أفيغدور ليبرمان، للخط الحاد الذي يتبعه لابيد، وأعربا عن تأييدهما لسياسة المعاملة بالمثل.

واقترح إلكين اتخاذ خطوات ضد المركز الثقافي الروسي في شارع ”غيؤولا“ بتل أبيب، واستغلال الانتقادات السابقة ضد هذا المركز لتحقيق هذا الغرض؛ إذ اتهم هذا المركز من قبل بالعمل على إقناع مهاجري روسيا في إسرائيل بالعودة إلى بلادهم.

وطالب إلكين بالقيام بخطوات ”مبتكرة“ ضد روسيا، وضرب مثالًا بالمركز الثقافي الروسي، لكن الصحيفة أكدت أيضًا، أن مقترحاته في هذا الصدد لم تصبح رسمية بعد.

سياسة العصا والجزرة

ومن بين المقترحات التي تطرحها شخصيات إسرائيلية، ما يتعلق بكنيسة ألكسندر، والتي يطالب الرئيس بوتين بنقلها إلى سيادة روسيا، وكان رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قد وعده بذلك، وقت التفاوض على إطلاق سراح مواطنة إسرائيلية تدعى نعاما يسسخار.

ونقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن المصدر السياسي، الذي لم تكشف هويته، ولكنها أشارت إلى صلته بالاجتماع المغلق المشار إليه، أن ”سياسة العصا والجزرة“ لم تطرح بشكلها المتعارف عليه، إذ قال: ”شهد الاجتماع الحديث عن مقترحات بتقديم الكثير من الجَزَر لروسيا أكثر بكثير من استخدام العِصِي“، مضيفًا أن الاجتماع انتهى دون أن يفهم أي من الحاضرين ”ماذا يريد بوتين من إسرائيل حقًا؟“.

وقد حاول لابيد منع تسريب تفاصيل الاجتماع، لكن الصحيفة استغربت حضور 30 شخصًا بشكل استثنائي، في وقت يعد هذا الأمر في غاية الحساسية، وقالت ”إن الكثير من الحضور ليسوا من رجالات الدولة، ولا ضمانات لالتزامهم بالصمت وعدم التسريب“.

وألغت إسرائيل يوم الأحد، رحلة وفدها القانوني الخاص بقضية الوكالة اليهودية في روسيا، وذلك بسبب عدم صدور الموافقة الروسية على زيارة الوفد، الذي يفترض أن ترأسه نائبة المستشار القانوني بوزارة الخارجية تامار كابلان.

وفي وقت سابق، تردد أن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، يعتزم إجراء حوار مع نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، على خلفية قرار وزارة العدل في موسكو.

مخاوف إسرائيلية

وتخشى تل أبيب أن تجد نفسها تحت إجراءات عقابية روسية عديدة بسبب موقفها، سيما موقف لابيد، من الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يعد القرار الروسي بشأن الوكالة اليهودية صفعة كبيرة لمنظومة الهجرة اليهودية من روسيا إلى إسرائيل.

كما أشارت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، إلى أن القرار الروسي على صلة بالأنشطة المتواصلة المنسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، والتي شلَّت مطار دمشق الدولي والهجوم على ميناء طرطوس، حيث تمتلك روسيا قاعدة بحرية.

كانت روسيا قد طالبت إسرائيل بتسليمها ملكية ”كنيسة ألكسندر“ في المدينة القديمة بالقدس، لكن المحكمة القُطرية بالقدس تصدت للدعوى المقدمة وأسقطتها.

وتعتقد مصادر إسرائيلية، أن روسيا ستكرر الأمر بالنسبة لمنظمات يهودية أخرى، مثل مكتب الاتصال الخاص بمنظمة (ناتيف)، التي تعمل على تجهيز وتسهيل إجراءات هجرة من يعتزمون الهجرة من روسيا إلى إسرائيل“.

وتشكل الوكالة اليهودية ذراعًا مركزية مهمة للحكومة الإسرائيلية ولوزارة الهجرة والاستيعاب، ولمنظومة استيعاب الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم، ولعبت دورًا في هجرة 22 ألف يهودي من روسيا العام الماضي وحده.