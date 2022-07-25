إسرائيل تكشف عن الطائرة الاستخباراتية "الأكثر تقدماً في العالم"

كشفت إسرائيل، عن الطائرة الاستخباراتية الأكثر تقدماً في العالم، والتي ستدخل الخدمة التشغيلية في سلاح الجو الإسرائيلي قريباً، حيث سيتم تكليفها بعمليات ضد إيران وجهات أخرى بعيدة، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

وقال الموقع العبري، اليوم الإثنين، إن ”شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية ستسلم في الأشهر المقبلة طائرة (أورون)، التي تعتبر أكثر الطائرات الاستخباراتية تقدماً من نوعها في العالم لسلاح الجو الإسرائيلي“.

وأشار الموقع العبري إلى أن الطائرة الاستخباراتية الجديدة تمنح إسرائيل نطاقا استخباراتيا واسعا في الساحتين البحرية والبرية“، لافتاً إلى أن ذلك يعود للتقنية الفريدة التي تمتلكها الطائرة.

وحسب الموقع العبري، فإن طائرة ”أورون“ قادرة على العمل في نطاقات أبعد بكثير من سابقاتها، وبدقة أعلى بكثير ولمساحات ضخمة أيضاً، متابعاً: ”هذه قفزة إلى الأمام في حجم المنطقة التي يمكن أن تغطيها مثل هذه الطائرة“.

ووفق الموقع العبري، فإن ”الطائرة قادرة على تغطية مساحات شاسعة مقارنة بقدرات الجيش الإسرائيلي السابقة، كما أن لها سرعة طيران ونطاق تشغيل أفضل من سابقاتها، علاوة على أنها تعمل على التقليل من استهلاك الطاقة بشكل كبير“.

ولفت الموقع العبري إلى أن ”الطائرة الاستخباراتية الجديدة قادرة على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي“، مشيراً إلى أن لديها قدرات الحوسبة العالية والقوية والتي تجعل من الممكن أيضاً إنشاء معلومات استخباراتية واسعة.

وتابع الموقع: ”الطائرة الجديدة محمية ضد الهجمات الإلكترونية، ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية عن أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة، كما أنها تعرف كيفية نقل الأهداف في الوقت الفعلي قبل الهجوم على القوات في البحر والجو والبر“.

وأوضح الموقع أن ”طائرة أورون الجديدة تأتي ضمن مشروع تقوده الشركة الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الدفاع والبحرية وشعبة الاستخبارات“.

وبين الموقع أن طائرة ”أورون“ ستنضم لسرب ”نحشون“ بسلاح الجو، والذي توكل له مهام خاصة بمنظومة الدفاع والاستخبارات، لافتاً إلى أن الطائرة ستستخدم بالدرجة الأولى ضد إيران والمناطق البعيدة، وفق تقديره.