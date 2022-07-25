هل يحضر بوتين جنازة شينزو آبي؟.. الكرملين يجيب

قال الكرملين اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: ”لا، بوتين لا يعتزم زيارة اليابان وحضور الجنازة“.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي اليوم الإثنين، إن الحكومة اليابانية أخطرت جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك روسيا، بموعد جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأفادت صحيفة سانكي اليابانية يوم السبت الماضي، أن طوكيو تميل نحو عدم السماح لبوتين بحضور الجنازة المقررة في 27 أيلول/ سبتمبر.

وقتل آبي بالرصاص في تجمع انتخابي هذا الشهر.