لعدم صدور موافقة روسية.. إسرائيل تلغي رحلة وفدها إلى موسكو لمناقشة إغلاق الوكالة اليهودية

ألغت إسرائيل، مساء الأحد، رحلة وفدها القانوني الخاص بقضية الوكالة اليهودية في روسيا، إلى موسكو، وذلك بسبب عدم صدور الموافقة الروسية على زيارة الوفد، وفق ما كشفته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

ويترأس الوفد الإسرائيلي نائبة المستشار القانوني بوزارة الخارجية تامار كابلان، كما يضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وموظفين من وزارات العدل والخارجية والهجرة والاستيعاب.

وقالت الصحيفة، إنه ”للمرة الثانية، يتم إلغاء رحلة الوفد الإسرائيلي إلى موسكو، وذلك بسبب عدم إصدار السلطات الروسية تأشيرات الدخول للوفد إلى موسكو حتى الآن“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ”الوفد الإسرائيلي لم يرتب حتى اللحظة لقاءاته مع السلطات القانونية في روسيا بشأن قضية الوكالة اليهودية“.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن ”الأزمة الحالية مع موسكو بدأت بسبب عدم حديث رئيس الوزراء يائير لابيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، تأكيدهم أنه إلى أن ”يتم التدخل من المستوى السياسي في إسرائيل؛ فإن القضية لن تنتهي، خاصة أن موسكو غاضبة من تل أبيب لأسباب سياسية“.

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”رئيس الوزراء يائير لابيد، أصدر تعليماته للوفد القانوني بالاستعداد للمغادرة إلى موسكو بمجرد تلقي الموافقة الروسية للمحادثات، وبذل كل جهد لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى حول هذه القضية“.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، من أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا سيكون ”حدثًا خطيرًا“ سيؤثر على العلاقات بين روسيا وإسرائيل، مضيفًا: ”الجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة في كل حوار سياسي مع الحكومة في موسكو“.

وأكد تقرير لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن إسرائيل تفكر بسلسلة من الإجراءات لاتخاذها في حال تضرر نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، مشيرًا إلى أن تل أبيب تميل لاتخاذ إجراء سياسي في الأيام المقبلة ضد موسكو.

يذكر أنه، في أواخر الشهر الماضي، أبلغت روسيا الوكالة اليهودية، أنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة شبه الحكومية، وذلك بسبب ”خرقها لقوانين الخصوصية وحماية البيانات للمواطنين الروس المرشحين للهجرة إلى إسرائيل“، الأمر الذي رفضته الوكالة اليهودية.