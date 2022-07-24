صحة بايدن تتحسن والفحوص لم تثبت إصابة مخالطيه بكورونا

قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض، لشبكة ”إيه.بي.سي“ الإخبارية اليوم الأحد، إن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحسن بعد أن أظهرت الفحوص يوم الخميس إصابته بكورونا.

وأضاف أنه لم تثبت حتى الآن، إصابة أي من مخالطيه المقربين وعددهم 17 بفيروس كورونا.

وكان قد ظهر بايدن في اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين يوم الجمعة الماضي، لإظهار تحسن صحته بعد يوم من ثبوت إصابته بكورونا.

وبدا بايدن الذي كان يتحدث عن بعد في الاجتماع لمناقشة جهود البيت الأبيض لتخفيض أسعار الغاز قويا ومعنوياته عالية لكن خفيض الصوت بصورة ملحوظة، وذلك بعد ساعات من صدور بيان من طبيبه يقول فيه إن أعراض إصابته تحسنت.

وقال بايدن معتذرا عن نوبات سعاله المتقطع وهو يتناول الجهود الأخيرة لخفض أسعار الغاز ”أشعر بتحسن أكبر بكثير مما أبدو عليه“، وأضاف ”أسعار الغاز تنخفض. الحقيقة أن أسعار الغاز تنخفض كل يوم“.

وظهر بايدن جالسا إلى مكتب في الجناح الذي يقيم فيه في البيت الأبيض يجاوره كيس من حبات هولز المقاومة للسعال وعلبة مناديل من الورق تم إبعادها بسرعة قبل أن يبدأ كلامه، ولما سأله الصحفيون عن صحته رفع إبهام يده في إشارة إلى أنه أحسن.