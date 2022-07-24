لابيد: إغلاق الوكالة اليهودية حدث خطير سيؤثر على علاقاتنا بموسكو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، من أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا سيكون ”حدثا خطيرا“ سيؤثر على العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

وقال لابيد في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن ”العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل“، معتبرا أن ”الجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة في كل حوار سياسي مع الحكومة في موسكو“.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للوفد القانوني بالاستعداد للمغادرة إلى موسكو بمجرد تلقي الموافقة الروسية للمحادثات وبذل كل جهد لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى حول هذه القضية“.

وأضافت الهيئة: ”كما تم الاتفاق على أن يواصل مدير عام وزارة الخارجية مناقشة الموضوع مع جميع الأطراف، وذلك بعد أن أجرى لابيد، جلسة نقاش حول نشاط الوكالة اليهودية في روسيا“.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن وفدا إسرائيليا قانونيا، سيتوجه الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بهدف إجراء محادثات في محاولة إسرائيلية للتوصل لتفاهمات تسمح باستمرار عمل الوكالة اليهودية بروسيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن ”الوفد الإسرائيلي سيغادر إسرائيل قبيل جلسة استماع ستعقدها إحدى المحاكم الروسية حول طلب الحكومة الروسية إغلاق الوكالة اليهودية بسبب ما أسمته الانتهاكات الصارخة والمنهجية لقوانين الخصوصية الروسية“.

وتابعت أن ”الوفد الإسرائيلي سيلتقي محامي الوكالة اليهودية لتقديم نصائح قانونية لهم بشأن التعامل مع القضية أمام المحكمة“.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر إسرائيلية قولها، إن ”القضية بالأساس سياسية وليست قانونية، وإن ما يدفع روسيا للتحرك ضد الوكالة اليهودية هو غضبها من إسرائيل“.

ويترأس الوفد الإسرائيلي تامار كابلان نائبة المستشار القانوني بوزارة الخارجية، كما يضم الوفد ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وموظفين من وزارات العدل والخارجية والهجرة والاستيعاب.

والسبت، كشفت تقارير عبرية، عن خشية إسرائيلية من أن إغلاق الوكالة اليهودية، قد يتطور بسرعة إلى حادث دبلوماسي كبير بين إسرائيل، وروسيا، حسبما أفادت القناة ”13“ العبرية.

ووفقا للقناة العبرية، يعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن القضية هي قضية دبلوماسية وليست قانونية، وذلك على الرغم من المزاعم الروسية، مبينة أن المسؤولين الإسرائيليين يقيمون ذلك على أنه رد روسي على مواقف إسرائيل من غزوها لأوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، في وقت سابق، إنه أجرى تقييما للوضع مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي حول هذه المسألة يوم الخميس الماضي“.

في أواخر الشهر الماضي، أبلغت السلطات الروسية، الوكالة اليهودية، التي تسهل وتشجع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، بأنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة شبه الحكومية ما لم تقدم عددا من المطالب الصعبة التي لم تكن تنوي الموافقة عليها.

وبحسب القناة العبرية، بعثت روسيا لإسرائيل رسالة تقول إن ”الوكالة اليهودية تخرق بشكل منهجي قوانين الخصوصية وحماية البيانات للمواطنين الروس المرشحين للهجرة إلى إسرائيل، غير أن الوكالة اليهودية ترفض الاعتراف بارتكاب أي مخالفات جسيمة“.