روسيا تعلن قصف أهداف داخل ميناء "أوديسا" الأوكراني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي يوم السبت، مما يهدد اتفاقا وقع للسماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ”الضربة على ميناء أوديسا أظهرت أن موسكو لا يمكن الوثوق بها لتنفيذ الاتفاق“، لكن تلفزيون ”سوسبيلن“ الأوكراني الرسمي نقل عن الجيش الأوكراني قوله إن ”الصواريخ لم تتسبب بأضرار كبيرة“.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن الاستعدادات مستمرة لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ البلاد على البحر الأسود.

وينظر إلى الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف يوم الجمعة، وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، باعتباره انفراجة بعد قرابة 5 أشهر من القتال الدائر منذ غزو روسيا لجارتها، كما ينظر إليه على أنه خطوة كبيرة صوب كبح جماح أسعار المواد الغذائية حول العالم وسيسمح بشحن بعض الصادرات من موانئ البحر الأسود، ومن بينها ميناء أوديسا الرئيسي.

وعبر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة يوم الجمعة، عن أملهم في أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة.

وأثار ضرب مدينة أوديسا، تنديدات شديدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا.