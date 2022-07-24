أمريكا تندد بقصف ميناء أوديسا وترسل وفدا رفيعا إلى كييف

اجتمع وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم السبت ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا.

وضم الوفد آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأمريكيين البارزين إلى أوكرانيا.

وقال الوفد في بيان إن ”الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية“.

وأضاف ”سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الاوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع“.

ولم يشر بيان الوفد يوم السبت بشكل محدد إلى عمليات نقل أسلحة. من ناحية أخرى نُقل عن سميث قوله لإذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي المدعومة من الولايات المتحدة أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لتسليم المزيد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

وأتت الزيارة عقب هجوم صاروخي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني السبت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع السبت على ميناء أوديسا الأوكراني، مضيفا أن روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم.

وتابع بلينكن في بيان أن الهجوم ”يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية“.