زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتوغل تدريجيا في خيرسون المحتلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو السبت إن القوات الأوكرانية تتحرك تدريجيا في منطقة خيرسون الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية الحرب.

وأضاف ”كان المحتلون يحاولون إقامة موطئ قدم هناك … لكن كيف لهم ذلك؟ القوات المسلحة الأوكرانية تتحرك في المنطقة خطوة خطوة“.

من جانبها، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت المواطنين في منطقة رئيسية تسيطر عليها روسيا على الكشف عن أماكن وجود القوات الروسية وعن المتواطئين من السكان مع سلطات الاحتلال.

وكان بيان إدارة المخابرات العسكرية بالوزارة موجها للمقيمين بمدينة إنيرهودار بجنوب البلاد ومحيطها الذي توجد به محطة طاقة نووية رئيسية.

وأضاف البيان ”من فضلكم أبلغونا على وجه السرعة بالموقع الدقيق لقواعد القوات المحتلة وعناوين سكنهم… وأماكن إقامة القادة“، مشيرا إلى أن المطلوب هو تحديد الإحداثيات الدقيقة لتلك المواقع.

كما طلبت إدارة المخابرات تفاصيل عن ”المتواطئين من السكان مع العدو“، تتضمن أماكن إقامتهم وعملهم، فضلا عن معلومات حول ”المتعاطفين مع المحتلين“.

استولت روسيا على إنيرهودار في أوائل مارس/ آذار. وفي مايو/أيار أصيب رئيس المدينة الذي عينته روسيا في انفجار وصفه الكرملين بأنه ”هجوم إرهابي“.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسؤولا مؤيدا لروسيا قُتل كذلك في انفجار في يونيو/ حزيران في منطقة خيرسون بجنوب البلاد. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، تم نقل رئيس مصلحة السجون بالمنطقة إلى المستشفى بعد انفجار قنبلة بالقرب من سيارته.

كما طلب البيان، الصادر عن إدارة المخابرات والمنشور على تيليجرام، تحديد مسارات نقل العتاد العسكري الروسي داخل المدينة.

وجاء في البيان ”لنطرد معا المحتلين من وطننا“. وأشار إلى أن بالإمكان الإبلاغ بالمعلومات عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر واتساب أو غيره من تطبيقات التراسل الفوري.

وكان عدد سكان إنيرهودار قبل الحرب يزيد على 50 ألفا. ويعمل كثير منهم في محطتين للطاقة بالقرب من المدينة، إحداهما هي منشأة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.