وفاة أمريكيين اثنين في منطقة دونباس الأوكرانية

نقلت شبكة (سي.إن.إن) عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله، السبت، إن مواطنين أمريكيين توفيا في الآونة الأخيرة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ولم يقدم المتحدث، الذي لم يُذكر اسمه في التقرير، أي تفاصيل عن الفردين أو ملابسات وفاتهما، لكنه أضاف أن الإدارة الأمريكية على اتصال بعائلتيهما وتقدم ”كل المساعدة القنصلية الممكنة“، وفقا لشبكة (سي.إن.إن).

كما نقلت الشبكة عن المتحدث قوله: ”احتراما للعائلتين في هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه“.

ولم ترد وزارة الخارجية على استفسارات من رويترز عبر البريد الإلكتروني، السبت.

وفي الإطار ذاته، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، المواطنين في منطقة رئيسية تسيطر عليها روسيا على الكشف عن أماكن وجود القوات الروسية، وعن المتواطئين من السكان مع سلطات الاحتلال.

وكان بيان إدارة المخابرات العسكرية في الوزارة موجها للمقيمين بمدينة إنيرهودار جنوب البلاد ومحيطها الذي توجد فيه محطة طاقة نووية رئيسية.

وأضاف البيان: ”من فضلكم أبلغونا على وجه السرعة بالموقع الدقيق لقواعد القوات المحتلة وعناوين سكنهم وأماكن إقامة القادة“، مشيرا إلى أن المطلوب هو تحديد الإحداثيات الدقيقة لتلك المواقع.

كما طلبت إدارة المخابرات تفاصيل عن ”المتواطئين من السكان مع العدو“، تتضمن أماكن إقامتهم وعملهم، فضلا عن معلومات حول ”المتعاطفين مع المحتلين“.

استولت روسيا على إنيرهودار في أوائل مارس/ آذار. وفي مايو أيار أصيب رئيس المدينة الذي عينته روسيا في انفجار وصفه الكرملين بأنه ”هجوم إرهابي“.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسؤولا مؤيدا لروسيا قُتل كذلك في انفجار في يونيو/ حزيران في منطقة خيرسون جنوب البلاد. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، تم نقل رئيس مصلحة السجون في المنطقة إلى المستشفى بعد انفجار قنبلة بالقرب من سيارته.

كما طلب البيان، الصادر عن إدارة المخابرات والمنشور على تيليجرام، تحديد مسارات نقل العتاد العسكري الروسي داخل المدينة.