تركيا: روسيا أبلغتنا بعدم مسؤوليتها عن الغارة على ميناء أوديسا الأوكراني

قال وزير الدفاع التركي، السبت، إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو ”لا علاقة لها“ بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضاف وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان: ”خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل“.

ومضى يقول: ”حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس؛ هو أمر يثير قلقنا فعلا“.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني، السبت.

وكتبت قيادة العمليات الجنوبية على ”تيليغرام“: ”هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين، فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء“.

جاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.