العملات المشفرة تؤجج التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا

نددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتصريحات مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض حول قدرات بيونجيانج في مجال الهجمات الإلكترونية، وقالت إنها ستستمر في التصدي لما وصفته بـ“العدوان الأمريكي“ عليها.

ويسود اعتقاد كبير بأن كوريا الشمالية لديها الآلاف من المتسللين المدربين، وبأن سرقة العملات المشفرة أصبحت مصدرا رئيسًا لتمويل البلد المبتلى بالعقوبات، وبرامج أسلحته.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، إن وصف كوريا الشمالية بأنها ”مجموعة من المجرمين“ يكشف الوجه الحقيقي لسياسة واشنطن المعادية لكوريا الشمالية.

وكانت آن نيوبيرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيا الإلكترونية والتكنولوجيا الناشئة قالت، يوم الأربعاء، إن الكوريين الشماليين هم عصابة إجرامية ”في هيئة دولة“ تسعى إلى كسب المال.

ونقلت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله ”كشفت الإدارة الأمريكية‭‭ ‬‬أخيرًا عن الصورة الحقيقية لسياستها العدائية الأشد خسة والتي كانت مستترة تحت غطاء ”الحوار دون قيود“.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث قوله: ”بطريقة مماثلة ستتصدى كوريا الشمالية للولايات المتحدة، ‭‬‬وهي المجموعة الوحيدة دون غيرها من المجرمين في العالم“.