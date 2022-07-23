40 معتقلًا فلسطينيًا في سجون إسرائيل يضربون عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن 40 معتقلًا فلسطينيًا في السجون بدأوا إضرابًا عن الطعام دعمًا لمعتقلَين دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.

وأضاف النادي، في بيان، أن الإضراب ”يأتي بعد أن فشلت كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلَين خليل عواودة (40 عاما)، ورائد ريان (28 عامًا)“.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن ”75 معتقلًا سيشرعون، يوم غد الأحد، في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان، وخليل عواودة“.

وذكر نادي الأسير أن ”عواودة“ استأنف إضرابًا عن الطعام استمر 111 يومًا بعد أن أوقفه لعدة أيام، عقب فشل التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه، فيما يواصل ”ريان“ إضرابا عن الطعام بدأه منذ 108 أيام.

وأضاف أن عواودة معتقل، منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول، وتقرر تجديد اعتقاله الإداري 4 أشهر بعد انتهاء أمر الاعتقال الأول الذي استمر 6 أشهر.

وعن ريان، قال نادي الأسير إنه ”معتقل منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا بأنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري“.

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذا الإضراب.

وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وعلى مدى السنوات الماضية، أضرب معتقلون فلسطينيون عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، ونجح بعضهم بوضع حد لاحتجازهم.

وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى وجود 4650 معتقلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلًا و32 امرأة، وضمن هؤلاء 650 معتقلًا إداريًا بينهم 3 أطفال وامرأتان.