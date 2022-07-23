بعد يوم من اتفاق إسطنبول.. أوكرانيا تعلن ضرب ميناء أوديسا بصواريخ روسية

قال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني اليوم السبت.

وكتبت قيادة العمليات الجنوبية على ”تيليغرام“: ”هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء“، وفق ما أوردت ”رويترز“.

جاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.

والاتفاق الذي وقع في إسطنبول الجمعة، قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

من جهتها، حملت كييف، روسيا ”كامل المسؤولية“ إذا انهار اتفاق الحبوب بعد هجوم أوديسا، وفق ما ذكرت ”فرانس برس“.

واعتبرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ”صفعة“ إلى الأمم المتحدة وتركيا بسبب ذلك.