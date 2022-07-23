بوريس جونسون للراقصين على قبره: "هاستا لا فيستا" أنا عائد لكم .. انتظروني

“ هو ممثلٌ محترفٌ يحلم منذ صباه بأن يلعب دور رئيس الوزراء البريطاني الأشهر ونستون تشرشل“..

هذا التوصيف الاستهاني الذي طالما لاحق رئيس الوزراء البريطاني المستقيل ، ”بوريس جونسون“ ، جرى تمثيله حيّاً يوم الأربعاء الماضي في مجلس العموم البريطاني، وقد جاء إخراج المشهد محترفاً على نحو أثار جدلا وتكهنات لم تتوقف على مدى الأيام الثلاثة الماضية .

ففي العرف الدستوري البريطاني جلسة أسبوعية لمجلس العموم أضحت تنعقد ظُهر كل أربعاء وتسمى“ أسئلة لرئيس الوزراء ”PMQs “، فيها يجيب رئيس الوزراء على أسئلة أعضاء البرلمان.

ومع أن جونسون المستقيل، سيبقى رئيساً للوزراء حتى الخامس من سبتمبر، عندما يتم الإعلان عن بديله، إلا أن جلسة الأربعاء الماضي كانت الوداعية بالنسبة له أمام النواب. فعطلتهم الصيفية بدأت يوم الخميس ، وعندما يعودون سيكون هناك زعيم جديد لحزب المحافظين.

وداع أم تلميح بالثأر؟

ما فعله جونسون في جلسة الأسئلة النيابية، حسب وصف صحيفة الغارديان، هو أنه نجح في تحويلها من جلسة وداع و اعتراف بالهزيمة الفضائحية، إلى تلويحٍ بالثأر ممن يقال إنهم غدروه، وتلميحٍ إلى أنه عائد لهم بدورة ثانية كما فعل تشرشل، وعلى خصمائه أن ينتظروه.

وفي خطاب نموذجي مليء بالنكات والاستعارات والمراجع التاريخية المارقة، سرد جونسون الإنجازات التي حققها في عهده الذي دام ثلاث سنوات ، قائلاً للنواب: “ لقد ساعدتُ في تجاوز هذا البلد جائحة( الكورونا) و في إنقاذ بلد آخر (أوكرانيا) من الهمجية“. وأضاف: ”بصراحة ، هذا يكفي. لقد أنجزت المهمة إلى حد كبير“.

وأضاف جونسون “ أريد استخدام الثواني القليلة الباقية لإعطاء بعض الكلمات نصيحة لخلفي …. رقم واحد ؛ ابق على مقربة من الأمريكيين. دافع عن الأوكرانيين. تمسك بالحرية والديمقراطية . وختم بالقول : ”المهمة أنجزت إلى حد كبير الآن“.

ثم أعقبها بتعبير “ هاستا لا فيستا ، حبيبتي! “hasta la vista, baby” ، قبل أن يغادر وسط تصفيق مدوٍّ من نواب حزب المحافظين ، الذين كان الكثير منهم دعوا في وقت سابق إلى استقالته.

هاستا لا فيستا.. بيبي

كان مشهدا دراميّا ناجحا بدليل أن تحية الوداع، باللغة الإسبانية، التي استخدمها جونسون“ هاستا لا فيستا.. بيبي“ حظيت بكمّ كبير جدا من البحث على محركات غوغل لاستقصاء ما فيها من إيحاءات. فالترجمة الحرفية لها معناها ”أراكم لاحقاً أو قريباً ”، قالها بنبرة حازمة ودودة لم تترك لدى الكثيرين شكا بأنه يخطط للعودة، حسب ما قرأت صحيفة الغارديان.

تحية الوداع التي استخدمها جونسون هي عبارة إسبانية كان الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر أشهرها قبل 31 عامًا في فيلم Terminator 2 مع إضافة تعبير بيبي ( حبيبتي) في نهايتها . العبارة الوداعية التي أضحت مأثورا شعبيا يعد بتجديد اللقاء، وجدت بين المحللين من يقرأها – ربما – بأكثر مما تحتمل.

فالسياقات الفيلمية التي قالها فيها شوارزنيجر ، هي دراما صاخبة بالعنف وبالمودة أيضا.

في الفيلم ، يلعب شوارزنيجر دور رجل آلي عضلي يتم إرساله في الوقت المناسب لحماية الصبي المراهق، جون كونون ، المنذور لأن يقود البشر لاحقًا في المقاومة ضد كل ذكاء اصطناعي خبيث قوي. وفي هذا السياق كان بوريس جونسون وهو يستخدم التعبير،كأنه يوحي بأنه هو نفسه الرجل المنقذ الذي سيعود لاستكمال مهمته.

في عام 2004 جرى في هوليوود اختيار تعبير“ هاستا لا فيستا.. بيبي“بين أكثر 100 تعبير لا يُنسى في السينما الأمريكية. وجاء استخدام جونسون له كمحاولة لتلميع إرثه الشخصي الخلافي والمشوب بالكثير من العجز والفضائح.

تنقل الغارديان عن سونيا بورنيل، كاتبة السير الشخصية إن جونسون رجل لا يحتمل أن يكون خارج دائرة الاهتمام والانتباه، ولذلك أنهى خطابه في مجلس العموم بالايحاء أنه سيعود، تاركا للناس والسياسيين أن يتكهنوا بالكيفية التي سيعود فيها إليهم.

وعلى الرغم من أن قواعد حزب المحافظين منعته من الترشح في الانتخابات القيادية الحالية للحزب، إلا أن القليل منهم هو الذي يستبعد حصول انقلاب جريء يعيده الى منصب رئيس الوزراء في المستقبل.

رسالته للراقصين على قبره

ويشير التقرير إلى أن جونسون البالغ من العمر 58عاما، ما يزال يرى نفسه في مقتبل العمر. ويعتقد أنه تعلم الكثير من خلال توليه رئاسة الوزراء، وقد ألمح مرارا إلى حقيقة أنه لم يهزم .

وينقل التقرير عن كاتب سيرة جونسون، أندرو جيمسون ، قوله: “ سأكون مندهشا للغاية إذا كان جونسون لا يفكر بالعودة. فعلى الرغم من أنه أصبح لا يحظى بشعبية كبيرة في استطلاعات حزب المحافظين ، الا أنه لا يزال هناك الكثير من الأعضاء يفكرون به بشدة. وهو من طرفه، يريد أن يثبت لكل من رقصوا على قبره أنه لم يمت بالفعل ”.