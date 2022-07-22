تراس تتعهد بسرعة التخلص من القوانين الأوروبية

وعدت ليز تراس المرشحة لخلافة بوريس جونسون وتولي رئاسة الحكومة البريطانية بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023 إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين.

وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

ولا تزال علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، الذي يوصف عموما بأنه أكثر تشككا في أوروبا من باقي سكان البلاد.

وفي محاولة للاستفادة من ذلك، وعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. كانت تراس قد دافعت عن ”البقاء“ في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد لبريكست.

ويعد موقف تراس من الأزمة الأوكرانية أحد الأسس الدعائية لحملتها من أجل خلافة جونسون.

وقال قالت وزيرة الخارجية البريطانية الخميس، إنها لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت ستدعم إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء، قالت تراس ”نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا. لقد قدنا التحالف الدولي بشأن إرسال أسلحة (لأوكرانيا)، ونفرض العقوبات، لكنني لا أؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية“.