السجن والغرامة بانتظار مستشار سابق لترامب.. ما تهمته؟

أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والشخصية المؤثرة في اليمين الأمريكي، اليوم الجمعة، بتهمة ازدراء الكونغرس.

جاء ذلك، بعد رفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع، العام الماضي، على مبنى الكونغرس الأمريكي، فيما يمثل انتصارًا كبيرًا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

وأدانت هيئة محلفين بانون (68 عامًا) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت، في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، عندما حاول أنصار ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت، العام 2020.

وتصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونغرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يومًا وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار. وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز موعدًا لإصدار الحكم، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويمثل الحكم الصادر عن هيئة محلفين تضم 8 رجال و 4 نساء، بعد أقل من 3 ساعات من المداولات، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونغرس منذ العام 1974.