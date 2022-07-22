ماكرون يستقبل السيسي في باريس.. ومباحثات لتعزيز العلاقات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في باريس وأجريا محادثات ترمي إلى تعزيز العلاقة المبنية على روابط أمنية ودفاعية، بحسب أ ف ب.

واستقبل ماكرون السيسي في قصر الإليزيه بعد أيام من استقباله الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان سبل التعامل مع ”العواقب الاقتصادية، وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي العالمي لهذا النزاع“، وفق ما أوردته الرئاسة الفرنسية في بيان.

وتطرق ماكرون والسيسي أيضًا إلى مكافحة الاحترار المناخي، علمًا بأنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف للمناخ ”كوب 27“ في منتجع شرم الشيخ، في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف الإليزيه أن ”الرئيسين عرضا القضايا الرئيسة للتعاون الثنائي“.

والعام الماضي، طلب الجيش المصري 30 مقاتلة فرنسية إضافية من طراز رافال من شركة داسو في صفقة دفاعية تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات يورو.

وأولى ماكرون خلال ولايته الأولى أهمية كبيرة للعلاقات مع مصر، ومنح السيسي خلال زيارة دولة لباريس، في كانون الأول/ديسمبر 2020، وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي.

وذكر الإليزيه في بيانه: ”كجزء من حوار الثقة بين فرنسا ومصر، تطرق أيضًا (الرئيسان) إلى مسألة حقوق الإنسان“.

وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلق بالغ حيال قضية الناشط السياسي والمدوّن المصري البارز علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم بعدما حُكم عليه، في كانون الأول/ديسمبر، بالسجن 5 سنوات.

وحضّت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين، ماكرون قبيل محادثاته مع السيسي، على ”عدم تجاهل مصير علاء عبدالفتاح، وجميع الصحفيين المعتقلين“.