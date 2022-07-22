ملاحقة معارضة روسية بسبب تغريدة عن أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فتحت السلطات الروسية، الجمعة، تحقيقاً ضدّ المعارضة السياسية خيلغا بيروغوفا، المتّهمة بـ“نشر معلومات كاذبة“ بعد انتقادها تنظيم جنازات فخمة لجنود قُتلوا في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق التي تتعامل مع القضايا الجنائية الكبرى إنها تلاحق بيروغوفا بتهمة ”نشر معلومات مضلّلة عن استخدام القوات المسلّحة“.

وتواجه المعارِضة الروسية عقوبة السجن لثلاث سنوات، بحسب مادة في قانون العقوبات تمت الإشارة إليها. وقد احتُجزت لفترة وجيزة، الخميس، كما استُجوبت في مركز شرطة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، حيث تشغل عضوية البلدية.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالت بيروغوفا البالغة 33 عاماً إنها حامل في الشهر الرابع. وأضافت: ”هم بحاجة إلى عدو داخلي يمكنهم أن يحاربوه بسهولة؛ لأنّهم يواجهون صعوبة أكبر مع عدوهم الخارجي“.

وكانت خيلغا بيروغوفا قد نشرت على ”تويتر“ في 15 تموز/يوليو تعليقاً على نص منشور في موقع ”ميديازونا“ المستقل يستحضر جنازات فخمة تمّ تنظيمها للمتطوّعين الروس الذين قُتلوا خلال المعارك في أوكرانيا. وقالت: ”تُنظّم هذه الجنازات الفاخرة لأجل لا شيء“، مضيفة أنها أرادت ”انتشال“ هؤلاء المتطوّعين ”وصفعهم وإعادتهم إلى قبورهم“.

بعد ذلك، حذفت خيلغا بيروغوفا هذه التغريدة في مواجهة الفضيحة التي تسبّبت بها تصريحاتها بعدما تناقلتها وسائل الإعلام الروسية التي طالبت بمعاقبتها.

واعترفت في رسالة نشرتها على موقع ”فيسبوك“، الأربعاء، بأنّ ردّ فعلها كان ”عاطفياً للغاية“. وقالت إنها صُدمت بسبب سعي السلطات لتعويض آلام أقارب الجنود القتلى بجنازات كبيرة، في وقت يعيشون ”في الفقر“.

وخيلغا بيروغوفا عضو في بلدية نوفوسيبيرسك منذ العام 2020. وكانت قد قامت بحملة لصالح المجموعة المحلّية المؤيّدة للمعارض الروسي المعروف أليكسي نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات.

منذ الهجوم على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، قد يواجه أدنى انتقاد للعملية العسكرية بغرامات باهظة أو إجراءات قانونية قاسية. وفي الثامن من تموز/يوليو، حُكم على المسؤول في بلدية موسكو أليكسي غورينوف بالسجن سبع سنوات لإدانته الهجوم الروسي على أوكرانيا.