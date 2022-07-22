تقرير: إسرائيل تسعى إلى اتفاق يسمح بهبوط طائراتها العسكرية القتالية في المغرب

فتحت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب الباب أمام تعزيز التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب، قد يصل إلى السماح للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالهبوط في المغرب للتزود بالوقود، وفق ما أكده تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“.

ويعدّ أفيف كوخافي أول رئيس أركان للجيش الإسرائيلي يزور المغرب رسميًا، حيث التقى بعدد من كبار الشخصيات المغربية. وهبط كوخافي، في 18 يوليو / تموز، في الرباط برفقة قائد التعاون الدولي للجيش إيفي دفرين، ورئيس شعبة أبحاث الاستخبارات أميت سار.

وزار الوفد الإسرائيلي ضريح الملك محمد الخامس، ووضع قائد الجيش الإسرائيلي إكليلًا من الزهور هناك باسم إسرائيل وجيشها قبل التوقيع على دفتر الزوار، وهو تقليد احترمه أيضًا الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي الذي زار المغرب، في يوليو / تموز 2021.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الملكي المغربي في بيان إن الجانب المغربي أعرب عن ”اهتمامه بالتشارك في إقامة مشاريع صناعية دفاعية في المغرب“. وأشار البيان إلى أن ”هذه الزيارة مكنت من دراسة فرص تطوير محاور التعاون التي تتعلق بالدرجة الأولى بالتدريب، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والتجارب“.

ووفق ”جون أفريك“، فإنه ”بمساعدة رئيس قسم الأبحاث أميت سار، زار رئيس الأركان أفيف كوخافي قاعدة القوات الجوية المغربية في بن جرير، والتقى مسؤولون إسرائيليون هناك بقائدها العقيد حسن محور الذي قدم لهم جزءًا من ترسانة الجيش الملكي: طائرات إف -16، وطائرات دون طيار إسرائيلية.

وخلال هذه الزيارة دارت المناقشات حول إمكانية التعاون بين القوات الجوية في البلدين، وبحسب معلومات من باراك رافيد، مراسل تل أبيب لموقع ”أكسيوس“ الأمريكي، فإن ”أحد الأمور التي تأمل إسرائيل في الترويج لها هو التدريب المشترك مع المغرب على الرحلات الطويلة، واستخدام القواعد الجوية المغربية من جانب طائرات سلاح الجو وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة، والسماح لها بالهبوط للتزود بالوقود“ وفق ”جون أفريك“.

وتابع التقرير أنه ”من المقرر أيضًا التخطيط لتدريب جوي ثنائي بين طيارين من الجيش المغربي والجيش الإسرائيلي“.

ويشار إلى أنّ المغرب سيشارك في مناورة العلم الأزرق العسكرية الدولية، في العام 2023، وهي مناورة عسكرية دولية نصف سنوية، أجريت لأول مرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في قاعدة عوفدا العسكرية (جنوب النقب)، والهدف منها محاكاة سيناريوهات قتالية واقعية لتحسين التنسيق بين طيران الدول المشاركة.

وأشار التقرير إلى أنّ اللواء أفيف كوخافي زار أيضًا مراكش وتحديدًا المقبرة اليهودية، وكنيس العظمة، وتحدث مع أعضاء من الجالية اليهودية، بما في ذلك قدامى المحاربين في حرب 1973، والإسرائيليون من أصل مغربي الذين عادوا للعيش في المملكة. وعلّق بأنّ ”المغرب حليف لإسرائيل، وهو مثال لعلاقة عميقة بين شعوبنا، وعلاقة خاصة تقوم على تراث مشترك“، بحسب تعبيره.

وفي آذار/مارس 2022، أسفرت زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب عن توقيع اتفاقية تعاون وأسس لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.

في نهاية يونيو/حزيران الماضي، شارك ضباط وممثلون أمنيون إسرائيليون لأول مرة في النسخة الثانية من مناورة ”الأسد الأفريقي 2022“ العسكرية التي نظمها المغرب، والولايات المتحدة، جنوب المملكة.