اعتقال 3 إيرانيين في تركيا يُشتبه في تحضيرهم هجمات ضد إسرائيليين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أوقف ثلاثة إيرانيين يُشتبه في أنهم يحضّرون هجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين، ووُضعوا قيد الحجز في إسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة.

وأوردت قناة ”إن تي في“ NTV التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 تموز/يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز، الخميس، ما يرفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائيًا على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر حزيران/يونيو، بحسب القناة.

وكانت الدولة العبرية قد دعت في منتصف حزيران/يونيو مواطنيها إلى مغادرة تركيا فورًا؛ بسبب ”خطر حقيقي وفوري“ بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الفائت أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وقال يائير لبيد الذي كان آنذاك وزيرًا للخارجية الإسرائيلية من أنقرة حيث التقى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو: ”تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا“.

وبعد توتر استمرّ سنوات، عزّزت تركيا وإسرائيل علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وتخوض إيران وإسرائيل حرب ظلّ منذ سنوات، لكن التوتر تصاعد في أعقاب سلسلة من الحوادث البارزة التي حمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.