"لم تبد أي ندم".. السجن 15 شهرًا لجندية إيرلندية سابقة التحقت بـ"داعش"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حكم القضاء الإيرلندي على جندية إيرلندية سابقة، اليوم الجمعة، بالسجن 15 شهرا لانضمامها إلى تنظيم ”داعش“ في سوريا، كما أعلنت المحكمة.

تركت ليزا سميث، البالغة من العمر 40 عامًا، الجيش في العام 2011، ودينت في شهر أيار/مايو الماضي، بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي 2015 و2019، ومثلت أمام المحكمة اليوم الجمعة مرتدية الحجاب.

وقال القاضي توني هانت خلال النطق بالحكم، إنّ هناك خطراً ضئيلاً أن تعاود سميث نشاطها، ولكنّه أشار إلى أنها لم تبدِ أي ندم.

وواجهت سميث عقوبة تصل إلى السجن 8 سنوات، لكن محاميها طالب بعدم إعادتها إلى السجن، موضحاً أنها كانت معتقلة في معسكرات في سوريا.

وسميث أول شخص يُدان في إيرلندا بارتكاب عمل إرهابي في الخارج، وطلب محاميها من المحكمة السماح بالإفراج عنها بكفالة لحين الاستئناف.

من جهة أخرى، تمّت تبرئتها من تهم تمويل منظمة إرهابية عبر التبرّع بمبلغ 800 يورو لأغراض إنسانية، حسب تعبيرها.

واعتبر القاضي توني هانت أنّ الجندية السابقة توجهت إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم ”داعش“ في سوريا، عن علم سابق بالموضوع.

وخلال المحاكمة، التي استمرت 9 أسابيع، سعى الادعاء إلى تفصيل كيفية سفر ليزا سميث في العام 2015 إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم ”داعش“ بعد اعتناقها الإسلام.

وكانت قد حجّت إلى مكة في العام 2012، كما عبّرت على موقع ”فيسبوك“ عن رغبتها في العيش في ظلّ الشريعة والموت شهيدة.

وعادت سميث إلى العاصمة الإيرلندية في العام 2019 بعد سقوط آخر معقل لتنظيم ”داعش“ واعتُقلت لدى وصولها مع ابنتها الصغيرة إلى مطار دبلن.