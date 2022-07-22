جنرال أمريكي: تعاون إسرائيل ودول المنطقة بمجال الدفاع الصاروخي أولوية قصوى

أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، أن التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، يمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة، نافياً نية واشنطن التخلي عن الشرق الأوسط.

وقال كوريلا، في حديثه لموقع ”واللا“ العبري، إن ”الولايات المتحدة تظهر التزامها لدول المنطقة بواسطة التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون الاستخباراتي والتطوير المشترك لأساليب القتال الحديثة، إضافة للمحادثات التي يجريها أسبوعياً مع نظرائه في إسرائيل ودول عربية“.

وشدد على أن ”التزام القيادة المركزية للجيش الأمريكي بالمنطقة قوي، خاصة وأن هذه المنطقة هي مركز المنافسة الاستراتيجية لأمريكا مع روسيا والصين“، مضيفًا أن ”الشرق الأوسط بالغ الأهمية لأمن العالم والتجارة العالمية، والأمن فيه أمر مهم بالنسبة لاستراتيجية الدفاع الأمريكية“.

وبين الجنرال كوريلا أنه ناقش مع نظرائه الإسرائيليين التحديات الأمنية المشتركة، وركز بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والتهديدات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، مضيفًا: ”نظام الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الذي سيتم دمجه بين دول المنطقة يظل هدفاً أمريكيًا رئيسيًا“.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن ”دول المنطقة بدأت ترى أولى ثمار اندماج إسرائيل كجزء من القيادة المركزية للجيش الأمريكي“، لافتًا إلى أنها ”عملية طويلة ستستغرق وقتًا حتى تسفر عن تعاون أمني شامل بين إسرائيل والدول العربية“.

وحسب كوريلا، فإن ”الاتفاقيات الإبراهيمية تخدم الأمن الإقليمي من خلال ربط الجيوش التي تواجه تحديات ومخاوف أمنية مشتركة، كما وتسمح بالتركيز على المجالات التي تتلامس فيها المصالح الأمنية“.

وفي السياق، قال الموقع العبري، إن ”الاهتمام الأمريكي بالتعاون في مجال الدفاعي الجوي والصاروخي بين إسرائيل والدول العربية، يأتي في الوقت الذي أصبحت فيها الهجمات الصاروخية من قبل إيران وحلفائها التهديد الرئيسي للمنطقة“.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه ومن أجل ”التعامل مع هذا التهديد، فإن إدارة بايدن تريد تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول العربية، من خلال الجمع بين قدرات الإنذار المبكر والاستخبارات والاعتراض لأكبر عدد من دول المنطقة“.

ونقل الموقع، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن ”وزير الدفاع بيني غانتس أبلغ الجنرال الأمريكي، أنه يتوجب على إدارة بايدن أن تولي اهتماماً استراتيجياً لتعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل ودول الخليج العربي“.

وكان الجنرال الأمريكي قد زار إسرائيل، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد وصوله من زيارة للأردن وقاعدة ”التنف“ في جنوب سوريا، وهي القاعدة التي تتمركز بها القوات الأمريكية، وهذه الزيارة هي الخامسة لكوريلا للمنطقة منذ توليه منصبه في وقت سابق من العام الجاري.