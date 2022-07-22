اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في هذا البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارة تل أبيب في البرازيل تلقت بلاغاً باختطاف رجل أعمال إسرائيلي، من قبل عناصر إجرامية.

وبحسب ما ذكر موقع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، ”تلقت وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في البرازيل بلاغاً عن اختطاف رجل أعمال إسرائيلي على ما يبدو في مدينة ساو باولو البرازيلية“.

وأضافت: ”شوهد رجل الأعمال المختطف آخر مرة بعد ظهر أمس، واليوم اتصل بأسرته وقال إنه مخطوف وإن خاطفيه يطالبون بفدية“، مشيرة إلى أنه تم احتجازه من قبل عناصر إجرامية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات جارية للإفراج عنه، فيما أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنها تحقق بالحادثة وأنها على اتصال بعائلة رجل الأعمال الإسرائيلي، وبالسلطات البرازيلية لمتابعة الحادثة.

وقالت الصحيفة إنه ”قبل أربع سنوات، تم اختطاف مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 62 عامًا في نيجيريا مقابل فدية، حيث وقعت حادثة الاختطاف في ضواحي العاصمة النيجيرية أبوجا، ورافقه تبادل لإطلاق النار قُتل خلاله السائق الشخصي للإسرائيلي المختطف“.

وأضافت: ”تم الإفراج عن الرجل بعد مفاوضات مطولة بين الخاطفين والرئيس التنفيذي للشركة التي كان يعمل بها، وبعد دفع الفدية، وطالب الخاطفون في البداية بدفع مئات الآلاف من الدولارات، وفي النهاية حصلوا على عشرات الآلاف من الدولارات“.

وتأتي هذه الحادثة في وقت ترفع إسرائيل من درجة التأهب في عدد من الدول خشية وقوع عمليات اختطاف انتقامية تنفذها إيران، لاستهداف إسرائيليين رداً على اغتيال عدد من الشخصيات الإيرانية بعضها مرتبط ببرامج أسلحة إيرانية.

ومن بين الدول التي وجهت إسرائيل تحذيرات لمواطنيها تركيا وسريلانكا، التي أكدت إسرائيل تلقي معلومات فيها حول نشاط خلايا إيرانية تعمل على استهداف إسرائيليين.

وأشارت تقارير إيرانية معارضة إلى أنه على خلفية الفشل في استهداف إسرائيليين، وإحباط هجمات وقعت في إيران تشتبه طهران بضلوع إسرائيل فيها، تم عزل حسين طائب رئيس المخابرات في الحرس الثوري الإيراني من منصبه.