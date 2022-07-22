أوكرانيا.. انفصاليون موالون لروسيا يحجبون محرك غوغل

قال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الجمعة، إن الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا حجبوا الوصول إلى محرك البحث ”غوغل“، وعزا ذلك لما وصفه بمعلومات ”مضللة“.

وفي رسالة على قناته على ”تيليغرام“، اتهم دينيس بوشيلين غوغل بالترويج ”للعنف ضد كل الروس“، وقال إن المسؤولين عن ذلك هم ”القائمون عليه من الحكومة الأمريكية“.

وتابع قائلًا: ”إذا توقف غوغل عن سياساته الإجرامية وعاد لمسار القانون والأخلاق والمنطق، لن نضع عراقيل على عمله“.

ولم يقدم أدلة على ما قاله، كما لم يرد غوغل بعد على طلب للتعليق.

ومنذ إرسال قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، اتهمت روسيا والجماعات المتحالفة معها الشركات الغربية بنشر دعاية مناهضة للروس واتخاذ موقف منحاز في الصراع.

وفرضت روسيا حظرًا على فيسبوك وإنستغرام في مارس/آذار، بعد أن خلصت محكمة أن ميتا مالكة فيسبوك مذنبة بما وصفته ”أنشطة متطرفة“.

وحذت جمهورية دونيتسك وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة أيضًا من جانب واحد، حذو روسيا في حظر فيسبوك وإنستغرام.