"ناشيونال إنترست": روسيا بحاجة لـ"شارل ديغول" خاص بها

رأت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، أن روسيا باتت بحاجة لرجل شبيه بالزعيم الفرنسي السابق شارل ديغول ليجنبها ويلات الحروب ويحقق لها الازدهار.

ولفتت المجلة في تقرير الخميس، إلى أنه في عام 1958 عندما أصبح ديغول رئيسًا، واجهت فرنسا انتفاضة مسلحة من قبل الجزائريين الساعين للاستقلال، وأن فرنسا قامت بارسال نحو 600 ألف جندي إلى هناك لقمع الثورة.

وأشارت إلى أن الصراع أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، وتمرد في الجيش الفرنسي، وتمزق في المجتمع لا يزال واضحًا حتى اليوم.

وذكرت أن ديغول بنفسه ذهب إلى الجزائر، وأمر القوات الفرنسية هناك بالتوقف عن دعم لجنة السلامة العامة المتمردة، ثم أعلن وقف إطلاق النار ومنح الاستقلال للجزائريين، على أن يتم تأكيده من خلال تصويت لاحق والذي وقع في 1 تموز (يوليو) عام 1962.

واعتبرت المجلة، أن ديغول نجح لأنه تصور مستقبلًا أفضل لفرنسا دون الجزائر، وأقنع غالبية المواطنين الفرنسيين أنه كان على حق، مضيفة: ”أفضل شيء لخليفة الرئيس فلاديمير بوتين هو أن يفعل الأمر نفسه في روسيا.“

وأوضحت أن روسيا ليست فرنسا وأوكرانيا وليست الجزائر، لافتة إلى أن أوكرانيا كانت تحكمها موسكو حتى عام 1991، لكنها الآن دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

الدولة الفرنسية

وعلى النقيض من ذلك ظلت الجزائر حتى عام 1958 جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفرنسية، وأن الانفصال كان أصعب بالنسبة للجزائر منه بالنسبة لأوكرانيا، التي نالت استقلالها بفضل انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشارت إلى أن الأهم من ذلك، هو أن ديغول وصل إلى السلطة في الوقت الذي كان فيه الاستعمار يتضاءل في كل مكان، بينما وصل بوتين إلى السلطة بهدف إحياء الاستعمار، مضيفة أن ديغول اتخذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بالمستعمرات الفرنسية، بينما استخدم بوتين القوة لاستعادة مقاطعتين من جمهورية جورجيا وشبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وقالت المجلة:“على الرغم من هذه النصائح السليمة من المرجح أن يختار خليفة بوتين المسار نفسه، ومع ذلك فمن الواضح بالفعل أن هذا سيزيد من حدة المعارضة الغربية لبرنامج موسكو الإمبراطوري، ويؤدي إلى مقتل المزيد من الآلاف من الشباب الروسي في وقت يتضاءل فيه عدد سكان روسيا بالفعل ويفسد الاقتصاد الروسي ويؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمع الروسي.“

طريق مسدود

وأضافت: ”علينا الاعتراف بأن روسيا هي الآن في طريق مسدود، ومثل فرنسا عام 1958، تواجه خيارًا أساسيًا بين سياسات الماضي والإستراتيجيات القابلة للتطبيق للمستقبل“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها أن تصرفات بوتين الأخيرة أدت إلى إضعاف مكانته في نظر العديد من الروس المثقفين، بمن فيهم العديد في الجيش والحكومة.

وقالت: ”هناك بالفعل الكثير من التكهنات حول ماذا أو من قد يتبع بوتين، ويمكن بالفعل اكتشاف العديد من البدائل لبوتين في روسيا، ومن بين هؤلاء المتشددون العسكريون الذين استاؤوا من فشل بوتين في إعلان حرب شاملة ضد أوكرانيا، ويريدونه أن يفعل ذلك اليوم، والإصلاحيون العسكريون الذين يريدون الانسحاب وإعادة بناء قواتهم ومعداتهم المستنزفة، والعديد من القوات المدنية بما في ذلك الطبقة الجديدة“.

وختمت المجلة بالقول: ”بغض النظر عمن يخرج من الاضطرابات الحتمية في روسيا، سيكون عليه أن يعالج الجرح المفتوح الذي فتحته مناورة بوتين حول أوكرانيا في النظام السياسي الروسي نفسه، وأفضل حل لروسيا والعالم هو أن يتبع خليفته نموذج شارل ديغول في الجزائر ويقنع الروس أنفسهم بأن بلدهم سيكون له مستقبل أفضل بكثير دون أوكرانيا مما هو ممكن معها“.